Kiinan vaikutusvalta kasvaa Yhdysvaltojen vetäytyessä kansainvälisistä järjestöistä, tutkija sanoo.

Päääministeri Petteri Orpo (kok.) tapasi tänään Kiinan-vierailullaan maan kauppaministerin Wang Wentaon yhdessä suomalaisyritysten edustajien kanssa.

Orpo ja Wentao keskustelivat muun muassa Suomen ja Kiinan kauppasuhteiden edistämisestä, oikeudenmukaisista markkinoista, ja suomalaisyritysten pääsyn helpottamisesta Kiinan markkinoille, Orpo (kok.) kertoi MTV Uutisille puhelimitse tapaamisen jälkeen.

– Kiina on ehdottomasti tärkeimpien kauppakumppaneidemme joukossa, ja tätä tulee vaalia ja tasapainoisesti kehittää.

Tullin ulkomaankauppatilaston mukaan Kiina oli viime vuoden alkupuoliskolla Suomen viidenneksi suurin kauppakumppani.

Ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Jyrki Kallio sanoo, että maailmantalouden epävarmuuden vuoksi kauppasuhteiden parantaminen Kiinan kanssa on tärkeää.

– Suomen kannalta ongelmallista on, että vientimme Kiinaan koostuu pääosin jalostusarvoltaan matalista tuotteista, kuten sellusta. Toiveissa tietenkin on, että Suomi pystyisi parantamaan vientinsä laatua Kiinaan.

Lisäksi Suomen kannalta haasteina ovat paikallisia toimijoita suosiva sääntely, ja Kiinan pyrkimys hallita kriittisiä tuotanto- ja toimitusketjuja.

Pääministeri Petteri Orpo vieraili Kielletyssä kaupungissa Pekingissä maanantaina 26. tammikuuta 2026.Handout

Kiinan vaikutusvalta kasvaa

Yhdysvallat ja Kiina käyvät kilpailua poliittisesta, sotilaallisesta, taloudellisesta ja teknologisesta johtoasemasta maailmassa. Kallion mukaan Kiina-yhteistyön merkitys Suomelle ja Euroopalle kasvaa Yhdysvaltojen vetäytyessä esimerkiksi joistakin YK:n alaisista kansainvälisistä järjestöistä.

– Se antaa Kiinalle mahdollisuuksia saada esimerkiksi puheenjohtajuuksia, ja sitä kautta suurempaa painoarvoa kansainvälisissä järjestöissä. Kiina on korostanut, että se haluaa tukea YK-keskeistä maailmanjärjestystä.

Toisaalta Suomen ja EU:n Kiina-suhteita haastavat Kiinan suhtautuminen Venäjän hyökkäyssotaan, ja Kiinan ja Venäjän suhteiden tiivistyminen.

10:28 Onko Kiinasta lännen kumppaniksi?

Myös Orpon mukaan Kiinan vaikutusvalta maailmalla on kasvanut, ja kasvaa edelleen.

– Se, että Yhdysvallat on irtaantunut jonkin verran moninkeskisestä maailmanjärjestyksestä ja moninkeskisistä järjestöistä, antaa Kiinalle tilaa. Mutta Yhdysvallat on edelleenkin Suomen tärkein liittolainen ja kumppani taloudessa ja puolustuksen osalta.

Orpon mukaan Yhdysvaltojen kehitys ja viime päivien tapahtumat herättävät jonkin verran huolta.

Lauantaina Yhdysvalloissa nähtiin mielenosoituksia sen jälkeen, kun Minneapolisissa 37-vuotias mies kuoli ampumisessa, jossa oli osallisena ainakin yksi liittovaltion agentti.

– On selvää, että Yhdysvallat on muuttunut, ja on muuttumassa. Kehitystä pitää seurata tarkkaan. On jonkin verran huolta Yhdysvaltojen kehityksestä.

Orpon mukaan Trumpin toiminta on arvaamatonta ja erilaista, ja kielenkäyttö aiempaa kovempaa.

– Kaiken tämän jälkeen Yhdysvallat on välttämätön kumppani puolustuksessa, eikä ole merkkejä siitä, että Yhdysvallat olisi vähentänyt yhteistyötään puolustuksessa, Nato-yhteistyössä tai kahdenvälisessä puolustusyhteistyössä. Siltä osin Yhdysvaltojen kanssa työ jatkuu kuten ennenkin, Orpo sanoo.

Huomenna tiistaina Orpon on määrä tavata Kiinan presidentti Xi Jinping, pääministeri Li Qiang ja kansankongressin puhemies Zhao Leji.