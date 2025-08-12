The Telegraph: Zelenskyi valmis alueluovutuksiin yhdellä ehdolla

Ukraina voisi suostua luovuttamaan Venäjän jo hallussa olevat alueet osana EU:n tukemaa rauhansuunnitelmaa, kirjoittaa brittilehti The Telegraph.

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi on muuttanut aiemmin jyrkän kantansa Ukrainan alueiden luovuttamisen suhteen.

The Telegraph kirjoittaa, että Ukrainan presidentti olisi valmis kompromissiin, jossa Ukraina voisi rauhanneuvotteluissa luopua Venäjän sotilaallisesti miehittämistä alueista.

Zelenskyillä on brittilehden mukaan kuitenkin yksi tiukka ehto alueluovutuksille. Ukraina suostuu ainoastaan sellaiseen rauhansopumukseen, joka toisi maalle turvatakuut. Turvatakuita olisivat esimerkiksi merkittävä aseapu ja väylä Nato-jäsenyyteen.

Zelenskyi korosti myös, että kaikki Donald Trumpin ehdottamat ratkaisut, joissa Ukraina luopuisi muista kuin Venäjän jo miehittämistä alueista, on ehdottomasti hylättävä.

Ukraina ja Eurooppa ovat huolissaan siitä, että Trump ja Putin voisivat neuvotella Zelenskyin pään yli Ukrainan sodan lopettamisesta.

– Minulla on paljon pelkoja ja paljon toivoa, sanoi Puolan pääministeri Donald Tusk maanantaina. Hän lisäsi, että Yhdysvaltain viranomaiset olivat sopineet kuulevansa eurooppalaisia johtajia ennen Trumpin ja Putinin kasvokkain käytäviä neuvotteluja.