Zelenskyin mukaan rauhansopimus on hyvin lähellä, mutta hyvin kaukana.

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi kertoi uudenvuoden puheessaan, että kaavailtu rauhansopimus on nyt 90-prosenttisesti valmis.

Kymmenen prosenttia sopimuksesta on hänen mukaansa vielä neuvoteltavana.

– Nuo kymmenen prosenttia sisältävät käytännössä kaiken. Nuo kymmenen prosenttia määrittävät rauhan, Ukrainan, Euroopan ja ihmisten elämän kohtalon, Zelenskyi sanoi puheessaan.

Zelenskyi vaati pysyvään rauhaan johtavia vahvoja turvatakuita.

– Allekirjoitukset heikkojen sopimusten alla vain ruokkivat sotaa. Minun allekirjoitukseni nähdään vahvan sopimuksen alla, Zelenskyi sanoi.

Ukrainalaispresidentin mukaan tänä vuonna Ukrainassa nähtiin pitkästä aikaa luminen uusivuosi.

– Haluamme nyt rauhaa enemmän kuin mitään muuta, mutta, toisin kuin uudenvuoden lumi, se ei vain putoa taivaalta ihmeen lailla, Zelenskyi sanoi.

Maininta keskusteluista Stubbin kanssa

Zelenskyi kävi puheessaan läpi myös Ukrainan liittolaismaiden antamaa tukea sekä näiden maiden johtajien kanssa käymiään keskusteluja.