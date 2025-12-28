Mar-a-Lagossa on määrä keskustella muun muassa Zelenskyin jouluaattona esittelemästä rauhansuunnitelmaversiosta.

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi ja Yhdysvaltain presidentti Donald Trump tapaavat Floridassa Trumpin Mar-a-Lagon kartanolla.

Presidenttien määrä tavata paikallista aikaa iltapäivällä kello 15 eli Suomen aikaa kello 20.

Kaksikon on määrä keskustella muun muassa Zelenskyin jouluaattona esittelemästä rauhansuunnitelmaversiosta.

Zelenskyin ja Trumpin on määrä puhua puhelimessa eurooppalaisjohtajien kanssa tapaamisensa jälkeen. Zelenskyin tiedottaja kertoi alkuillasta Suomen aikaa toimittajille, että lopullista listaa puhelun osallistujista laaditaan edelleen.



Zelenskyi on saapunut Floridaan, jossa hän tapaa Trumpin myöhemmin tänään. Ennen Trumpin tapaamista Zelenskyi on keskustellut ainakin Britannian pääministerin Keir Starmerin kanssa.

Trump kommentoi tulevaa tapaamista Politicolle perjantaina Yhdysvaltain aikaa. Uutissivuston mukana yhdysvaltalaispresidentti vaikutti suhtautuneen penseästi uuteen rauhansuunnitelmaversioon.

Trump maalasi haastattelussa itsestään kuvaa Ukrainan ja Venäjän välisen rauhansopimuksen lopullisena sovittelijana.

– Hänellä (Zelenskyillä) ei ole mitään, ennen kuin hyväksyn sen, Trump sanoi Politicon mukaan.

Varautuneisuudestaan huolimatta Trump vaikutti odottavan hänen ja Zelenskyin tapaamisesta rakentavaa. Trump sanoi lisäksi, että hän odottaa puhuvansa piakkoin Venäjän presidentin Vladimir Putinin kanssa.