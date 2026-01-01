Presidentti Alexander Stubb ehdottaa vuoden 2026 tavoitteiksi rauhaa, kasvua ja välittämistä.

Tasavallan presidentti Alexander Stubb sanoo uudenvuodenpuheessaan, että hänen kohtaamisensa ihmisten kanssa päättyneen vuoden aikana ovat vahvistaneet hänen uskoaan siihen, että meillä ei ole hätää. Hän uskoo, että tänä vuonna pärjäämme vielä paremmin.

– Jokainen meistä voi siihen omalla toiminnallaan vaikuttaa. Jokaisen suomalaisen panoksella on merkitystä. Sinun. Minun. Meidän.

Kolmesta "pointistaan" tunnettu Stubb ehdottaa Suomelle kolmea tavoitetta.

– Ehdotan, että asetamme Suomelle tänä vuonna kolme tavoitetta: rauha, kasvu ja välittäminen.

Rauha

Rauhan osalta Stubb sanoo, että menneenä vuotena olimme Suomena kokoamme suurempi.

– Tavoitteenamme oli maksimoida Suomen vaikutusvalta maailmalla, erityisesti niissä asioissa, jotka ovat meille tärkeitä, kuten oikeudenmukaisuus, demokratia ja vapaus.

Stubb ei mainitse puheessaan omaa rooliaan esimerkiksi golf-diplomatiassa Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin kanssa.

Presidentti Stubb varoittaa jälleen, että Ukrainan rauhansopimuksen kaikki osat eivät todennäköisesti tule vastaamaan oikeudentajuamme.

– Teemme kuitenkin kaikkemme sen eteen, että Ukrainan itsenäisyys, suvereniteetti ja alueellinen koskemattomuus säilyvät.

Stubbin mukaan Suomen Venäjä-suhde on muuttunut pysyvästi.

– Pysyvää on myös se, että Venäjä on naapurimme. Tavoitteenamme Suomessa ja Euroopassa on toimiva ja rauhanomainen suhde Venäjän kanssa. Viime kädessä kaikki riippuu Venäjän toiminnasta.

Tasavallan presidentin mukaan myös Suomen ja Euroopan suhde Yhdysvaltoihin on murroksessa.

– Usein kuulee todettavan, että Eurooppa on ollut liian riippuvainen venäläisestä energiasta, Yhdysvaltain antamasta turvallisuudesta ja Kiinan taloudesta. Väite ei ole kaukana totuudesta.

Stubb katsoo, että Pohjoismaiden ja Euroopan yhteistyötä on tiivistettävä ja syvennettävä. Hänen mukaansa yhteistyö perinteisten kumppanimaiden ulkopuolelle tulee nähdä mahdollisuutena ottaen esimerkeiksi Aasian, Lähi-idän, Latinalaisen Amerikan ja Afrikan.

Stubb sanoo, että Suomen diplomatia ei perustu moralisointiin eikä identiteettipolitiikkaan vaan arvoihin, intresseihin ja tekoihin. Hän on aiemmin kuvannut Suomen ulkopoliittista linjaa arvopohjaiseksi realismiksi.

Kasvu

Presidentti Alexander Stubb sanoo olevansa huolissaan Suomen julkisen talouden tilasta. Stubbin mukaan pitkäjänteisyyttä tarvitaan ja hän kiitteleekin sopua velkajarrusta.

– Laaja parlamentaarinen sopu velkajarrusta oli esimerkki vastuullisesta päätöksestä, joka luo luottamusta talouteen.

Stubb sanoo, että Nato-Suomeen on turvallista investoida nyt ja tulevaisuudessa. Hän nostaa Suomen vahvuuksiksi tietoverkot, kvanttiteknologian ja kriittiset mineraalit sekä ottaa esiin myös startup-yritysten tärkeyden.

Hän sanoo tasavallan presidenttinä jatkavansa Suomen viennin edistämistä maailmalla.

– On myös selvää, että nykyisestä väestönkehityksestä ja ikärakenteesta johtuen tarvitsemme lisää työperäistä maahanmuuttoa. Kyse on siitä, miten kykenemme yhteiskuntana sopeutumaan tähän uuteen todellisuuteen.

Stubb ottaa esiin myös ilmastonmuutoksen torjumisen, joka uhkaa jäädä maailmanmyllerryksen taustalle.

– Näin ei saisi käydä. Ilmastonmuutos on meille eksistentiaalinen kysymys. Maat, jotka ottavat ilmastonmuutoksen vakavasti, tulevat saamaan etulyöntiaseman. Myös taloudessa Suomen tulee edelleen panostaa vihreään kasvuun.

Välittäminen

Presidentti Stubb sanoo, että vaikka olemme maailman onnellisin kansa, kaikki suomalaiset eivät voi hyvin.

– Yhteiskunnan tehtävänä on tukea niitä, jotka eivät syystä tai toisesta kykene löytämään paikkaansa yhteiskunnassa. Meidän kanssaihmisten tehtävä on välittää ja auttaa ihmistä, joka on avun tarpeessa.

Stubb sanoo, että välittäminen on tunnustuksen antamista työtoverille, oppilaalle, opettajalle tai lähimmäiselle.

– Tunnustus tekee ihmisen näkyväksi, jokainen meistä tarvitsee sitä. Ja joskus välittäminen vaatii myös uhrauksia, oman itsensä sivuun panemista.

Stubbin mukaan tarvitsemme kovan realismin lisäksi myös kuvittelua ja kulttuuria.

– Moni kaunis asia ja merkittävä keksintö on saanut alkunsa ihmisen kyvystä kuvitella.

Yhdessä

Puheensa lopuksi tasavallan presidentti Alexander Stubb luo uskoa tulevaisuuteen.

Stubbin mukaan meillä on kaikki menestymisen edellytykset.

– Olemme pieni, pohjoinen ja sinnikäs kansakunta. Jalat on pidettävä maassa, mutta pää nostettava pystyyn, nähtävä kaunis sininen suomalainen taivas. Rauhan kasvun ja välittämisen vuosi tehdään yhdessä.