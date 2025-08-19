Stubb: Venäjän hyökkäyssodan ratkaisu löytyy tänä vuonna – kertoi, miksi Suomi on mukana Euroopan suurmaiden kanssa

Tasavallan presidentti Alexander Stubb puhui Valkoisessa talossa ja oli mielissään siitä, että Yhdysvallat ja Eurooppa ovat kokoontuneet yhdessä Ukrainan puolesta.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump antoi tasavallan presidentti Alexander Stubbille puheenvuoron huippukokouksen hyvätunnelmaisessa keskustelutilaisuudessa kutsumalla häntä “nuoreksi vaikutusvaltaiseksi mieheksi”.

Avaukseen Stubb, 57, vastasi, vitsikkäästi.

– Vien huomiosi nuoruudestani vaimolleni ja yritän vakuuttaa hänet siitä, Stubb kommentoi vieressään Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi, 47.

Stubb jatkoi ilmoittamalla näkemyksensä Venäjän hyökkäyssodan rauhantunnustelujen viimeaikaisista tapahtumista.

– Ajattelen, että olemme edistyneet tämän sodan lopettamisessa viimeisen kahden viikon aikana enemmän kuin viimeisen kolmen ja puolen vuoden aikana.

Stubb jatkaa kertomalla kuinka symbolisesti merkittävänä hän pitää sitä, että pöydän ääressä istuvat “Euroopan joukkue” ja “Yhdysvaltain joukkue” yhdessä Ukrainan apuna.

Hän painottaa turvatakuista keskustelemisen merkitystä.

– Tietenkin edeten suuntaan kolmen osapuolen keskusteluista sinun (Trumpin), presidentti Putinin ja presidentti Zelenskyin kesken, hän jatkaa.

Stubb esittää syyn mahdollisesti kysymystä pohtivalle kansainväliselle medialle siihen, miksi Suomi osallistuu huippukokoukseen suurien eurooppalaisten maiden rinnalla.

– Syy on se, että vaikka saatamme olla pieni maa, meillä on pitkä raja Venäjän kanssa, yli kahdeksansataa mailia (1343,6 kilometriä). Meillä tietenkin on historiassamme kokemus Venäjästä toisesta maailmansodasta.

Stubb jatkaa toiveikkaalla kommentilla:

– Jos etsimme hopeareunusta tässä tilanteessa, me onnistuimme löytämään ratkaisun vuonna 1944 ja olen varma, että löydämme ratkaisun Venäjän hyökkäyssodalle vuonna 2025.

Tasavallan presidentti summaa huomioimalla tilanteen hankaluuden, mutta sanoo, että siksi juuri huippukokous on asia paikallaan.