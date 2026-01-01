Venäjä on tehnyt öisiä iskuja Ukrainaan joka yö toukokuun 10. päivän jälkeen.
Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi sanoi uudenvuodenpäivänä Venäjän hyökänneen yön aikana 200 droonilla Ukrainaan.
Zelenskyi näkee, että Venäjä tuo tahallisesti sodan uuteen vuoteen. Sota Ukrainassa on pian kestänyt neljä vuotta.
Venäjä väitti torstaina, että Ukrainan drooni-isku surmasi ainakin 20 ihmistä Venäjän Ukrainalta valtaamilla alueilla Hersonissa. Lisäksi kymmenien kerrotaan haavoittuneen.
Ukraina ei ollut vielä torstai-iltapäivänä kommentoinut tietoja.
Venäjä teki joulukuussa Ukrainaan hieman aiempaa vähemmän öisiä iskuja drooneilla ja ohjuksilla, selviää uutistoimisto AFP:n analysoimasta Ukrainan ilmavoimien tietoaineistosta.
Joulukuun aikana Venäjä hyökkäsi Ukrainaan ainakin noin 5 100 droonilla. Niitä käytettiin siis noin kuusi prosenttia vähemmän kuin marraskuussa. Venäjän käyttämien ohjusten määrä pieneni 18 prosentilla.
Iskut muun muassa katkaisivat sähköjä sadoiltatuhansilta ihmisiltä keskellä talvea.
Ukrainan onnistuneesti pudottamien droonien ja ohjusten osuus kuitenkin laski hitusen: joulukuussa niistä saatiin pudotettua noin 80 prosenttia, kun marraskuussa 82 prosenttia pudotettiin.
Venäjä on tehnyt öisiä iskuja Ukrainaan joka yö toukokuun 10. päivän jälkeen.