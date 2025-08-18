Ukrainalla kohtalon hetket – näin seuraat illan ja yön tapahtumia, aamulla erikoislähetys

Maailman katseet kohdistuvat tänään illalla ja yöllä Suomen aikaa Valkoiseen taloon, jossa linjataan Ukrainan kohtalosta. MTV Uutiset raportoi tapahtumista läpi yön kaikissa kanavissaan.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ja Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi tapaavat maanantai-iltana Yhdysvaltain Washingtonissa. Pöydällä on mahdollisesti ei enempää tai vähempää kuin sotimisen lopettaminen Ukrainassa.

Tapaamisen alustava aikataulu: (kaikki ajat Suomen aikaa) 19.00 Euroopan johtajat saapuvat Valkoiselle talolle 20.00 Trump ottaa Zelenskyin vastaan Valkoisessa talossa 20.15 Trumpin ja Zelenskyin kahdenvälinen tapaaminen alkaa 21.15 Trump ottaa Euroopan johtajat vastaan Valkoisessa talossa 21.30 Yhteisvalokuvatilaisuus 22.00 Trumpin, Zelenskyin ja eurooppalaisten johtajien yhteistapaaminen alkaa Aikataulutettujen tapaamisten jälkeen odotettavissa on mediatilaisuus. Hyvin myöhään illalla tai aamulla Suomen aikaa mukana tapaamisessa oleva tasavallan presidentti Alexander Stubb pitää tiedotustilaisuuden suomalaiselle medialle.

