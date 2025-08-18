MTV:n kirjeenvaihtaja: Trump ja Zelenskyi kohtasivat aivan eri tunnelmissa kuin viime kerralla

MTV:n kirjeenvaihtaja kuvaili tunnelmia Washingtonin huippukokouksesta Valkoisen talon pihamaalta. Zelenskyin asusta pidettiin ja Trump antoi lupaavia merkkejä turvatakuista.

MTV:n Yhdysvaltain kirjeenvaihtaja Mari Karppinen kuvaili tunnelmia Valkoisen talon pihalta ennen Zelenskyin, Trumpin ja Eurooppalaisten edustajien tapaamista noin kello seitsemältä Suomen aikaa.

– Kyllä tätä pidetään merkittävänä tapaamisena, joka määrittää Ukrainan ja osittain totta kai myös Euroopan tulevaisuutta, Karppinen kertoo.

Karppinen jatkoi kuvailemalla tunnelmia Trumpin ja Zelenskyin tavattua. Tapaaminen sujui hänen mukaansa huomattavasti paremmin kuin heidän helmikuinen tapaaminensa.

– Viimeisin kerta oli katastrofi. Nyt tunnelma oli ihan erilainen jo alusta asti, Karppinen sanoo.

Katastrofaalisella kerralla Zelenskyi sai moitteita vääränlaisesta asusta, mutta nyt hän asteli sisään “sota-ajan” tyylisessä puvussaan.

Trump ja Zelenskyi kävivät kuitenkin kiinni jo nopeasti tavattuaan illan polttavimpiin kysymyksiin.

– Hän (Trump) sanoi Zelenskyille, että Yhdysvallat on osallinen turvatakuisiin ja sanoi, että ei poissulje sitä vaihtoehtoa, että amerikkalaiset joukotkin olisivat tässä mukana, Karppinen kertaa tapaamista.

Stubbin roolia pidetään merkittävänä

Kirjeenvaihtajan mukaan suuri eurooppalainen edustus on tärkeää.

– He haluavat varmistaa sen, että Trumpin hallinnossa ymmärretään Ukrainan ja Euroopan näkokulma, hän sanoo.

Karppinen kertoo myös Valkoisen talon pihalla, että Yhdysvalloissa tunnistetaan tasavallan presidentti Alexander Stubbin osallistumisen merkitys.

– Stubbista on kirjoitettu täällä merkittävissä julkaisuissa. Eikä vain pelkästään hänen Mar-a-Lagon golfkierroksesta Trumpin kanssa, vaan siitä, kuinka he pitävät yhteyttä ja kuinka ainutlaatuinen tietotaito ja rooli Suomella on meidän historiamme vuoksi, hän kuvailee.

Karppisen mukaan, kuva Stubbista on sellainen, että hänellä on kyky pitää hyvää keskusteluilmapiiriä yllä. Italian pääministeri Giorgia Meloni on hänen mukaansa samanlaisessa roolissa tapaamisessa.