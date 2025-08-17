Haavisto MTV:lle: "Suuri muutos Yhdysvaltojen politiikassa"

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump tapaa maanantaina Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskyin Washingtonissa.

Mukaan vierailulle lähtee eurooppalaisia johtajia: presidentit Emmanuel Macron ja Alexander Stubb, EU-komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen, Italian pääministeri Giorgia Meloni, Saksan liittokansleri Friedrich Merz, Britannian pääministeri Keir Starmer sekä Naton pääsihteeri Mark Rutte..



Yhdysvallat on luvannut Ukrainalle turvatakuut, jotka muistuttavat Nato-maiden turvaa.



Vihreiden kansanedustaja Pekka Haavisto kertoo MTV Uutisten haastattelussa uskovansa, että turvatakuisiin liittyvät kysymykset selviävät yksityiskohtia myöten maanantaina.

– Mutta tämä on suuri muutos Yhdysvaltojen politiikassa. Koko kevään he ovat puhuneet siitä, että he eivät ole antamassa turvatakuita, vaan Euroopan pitää se tehdä.

Haavisto toteaa, että mikäli Yhdysvallat liittyy Euroopan halukkaiden koalitioon, niin se tarkoittaisi samalla, että merkittävä ydinasemaa tulee mukaan antamaan turvatakuita Ukrainalle.

Haavisto pohtii, että mikäli turvatakuut saataisiin aikaiseksi, niin tämä saattaisi viitoittaa tietä rauhaan.

Lue myös: Uusi katastrofi Valkoisessa talossa halutaan välttää

– Uskon, että Zelenskyille turvatakuukysymys on erittäin tärkeä. Hänelle Ukrainan mahdollinen Nato-jäsenyys ja EU-jäsenyys ovat olleet asioita, joita hän on toivonut ja ajanut. Ehkä ne eivät tässä yhteydessä toteudu, mutta jos tulee turvatakuut, niin se voi olla hänelle merkittävä tekijä kommunikoidessa omille kansalaisille.

Haavisto toivoo, että Eurooppa ja Yhdysvallat pelaisivat nyt tehokkaasti yhteen ja, että presidentti Zelenskyi ei jäisi yksin Yhdysvaltojen ja Venäjän puristuksiin.