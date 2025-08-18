Häkkänen: Tällainen olisi Suomen rooli Ukrainan turvatakuissa: "Suomi mukana"

Ulkoministeri Elina Valtonen (kok.) peräänkuuluttaa malttia odotuksiin Ukrainan rauhanneuvotteluista.

Suomen rooli Ukrainan mahdollisissa turvatakuissa tulee olemaan pieni, sanoo puolustusministeri Antti Häkkänen (kok.)

Yhdysvaltain erityislähettiläs Steve Witkoff kertoi eilen yhdysvaltalaismedia CNN:lle, että Yhdysvallat olisi tarjonnut Naton 5. artiklan tapaisia turvatakuita Ukrainalle.

– Suomi on varmasti jollain tavalla mukana puolustuksellisen tuen antamisessa.

– Mutta olemme lähteneet siitä, että Suomen rooli on joka tapauksessa hyvin pieni. Eli emme ole tällä hetkellä suunnittelemassa joukkojen lähettämistä, Häkkänen sanoi MTV Uutisille kokoomuksen ministeriryhmän kesäkokouksessa Oulussa.

Häkkäsen mukaan Suomen tuki tulee jatkossakin painottumaan esimerkiksi materiaalituen ja koulutuksen antamiseen Ukrainalle.

Orpo: Erittäin vaikea kysymys

Pääministeri Petteri Orpo (kok.) sanoi ministeriryhmän kokouksessa, että Suomikin osallistuu turvatakuisiin jollain tavalla, mutta Suomen tarkemmasta roolista päätetään myöhemmin yhteisymmärryksessä tasavallan presidentin ja eduskunnan kanssa.

Orpo ei ottanut suoraan kantaa siihen, onko suomalaisjoukkojen lähettäminen Ukrainaan poissuljettua. Orpon mukaan suomalaisten joukkojen tehtävä on kuitenkin ensisijaisesti puolustaa Suomea ja Naton ulkorajaa.

– Tulemme käymään keskustelua, mitkä ovat sen kaltaisia tehtäviä, joissa suomalaiset voisivat operaatiota tukea, Orpo kertoi.

Orpon mukaan suomalaisten sotilaiden lähettäminen tehtäviin, joissa konflikti Venäjän kanssa on mahdollinen, on "erittäin vaikea kysymys".

Hänen mukaansa lopullisia päätöksiä Suomen roolista tehdään, kun mahdollisesta operaatiosta on tarkempaa tietoa.

Valtonen: Kannattaa suhtautua varovaisesti

Ulkoministeri Elina Valtonen (kok.) peräänkuuluttaa malttia odotuksiin Ukrainan rauhanneuvotteluista, vaikkakin kaikki askelet kohti kestävää rauhaa ovat toivottavia.

– Nyt kannattaa vielä hieman varovaisesti suhtautua tilanteeseen. Rauhan pitää olla sellainen, joka kestää tarkastelua, sopii Ukrainalle, ja on myös koko maailman kannalta kestävä, Valtonen sanoo.

– On tärkeää, että kohti tulitaukoa, ja mahdollista rauhansopimusta mentäessä – johon liittyy vielä erittäin paljon epävarmuuksia – täsmennetään niiden konkretiaa.

Sokeasti Venäjään ei kannata luottaa sopimuksen syntyessäkään, sanoo Valtonen.

– Se, että nojattaisiin Venäjän sanaan, ettei se laajenna sotatoimiaan Ukrainassa, tai että se pysyy omien rajojensa sisällä, niin sen paperin arvo ei ole kovin kummoinen.