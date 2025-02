Britannian pääministeri: Euroopan otettava suurempi rooli Natossa Ukrainan tulevaisuuden turvaamiseksi – MTV seuraa

MTV Uutiset seuraa tässä artikkelissa Ukrainan tilanteeseen liittyviä käänteitä 16. helmikuuta.

6.05: Britannian pääministeri: Euroopan otettava suurempi rooli Natossa

Britannian pääministeri Keir Starmer sanoo, että Euroopan on otettava suurempi rooli sotilasliitto Natossa. Starmerin mukaan Euroopan on myös tehtävä yhteistyötä Yhdysvaltojen kanssa Ukrainan tulevaisuuden turvaamiseksi.

Pääministerin mukaan Britannia pyrkii varmistamaan, että Yhdysvallat ja Eurooppa pysyvät liittolaisina yhdessä. Hänen mukaansa liittolaisten erimielisyydet eivät saa viedä huomiota niiden kohtaamista ulkoisista vihollisista.

Lauantai 15.2.

22.18: Venäjä: Lavrov keskusteli Yhdysvaltain kollegansa kanssa puhelimessa

Venäjän ulkoministeriön mukaan maan ulkoministeri Sergei Lavrov ja Yhdysvaltain ulkoministeri Marco Rubio ovat keskustelleet puhelimessa.

Ulkoministeriön lausunnon mukaan ministerit ilmaisivat halukkuutta yhteistyöhön ajankohtaisissa kansainvälisissä asioissa, mukaan lukien Ukrainan osalta.

Venäjän ulkoministeriön mukaan Lavrov ja Rubio myös vahvistivat halunsa edistää keskinäisesti kunnioittavan hallitusten välisen vuoropuhelun palauttamista.

Maiden presidentit Donald Trump ja Vladimir Putin keskustelivat puhelimessa aiemmin tällä viikolla.

22.00: Zelenskyi haluaa Trumpin Ukraina-lähettilään vierailulle etulinjaan

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi haluaa Yhdysvaltain Ukraina-erityislähettilään Keith Kelloggin vierailevan sodan etulinja-alueella Ukrainassa.

Zelenskyin mukaan on tärkeää, että Kellogg näkee etulinjan tilanteen ja kertoo siitä presidentti Donald Trumpille.

Zelenskyi sanoo, että Yhdysvallat tarvitsee enemmän tietoa siitä, mitä alueella tapahtuu.

21.25: Politico: USA aloittamassa lähipäivänä neuvottelut Ukrainan ja Venäjän kanssa

Politico-lehden lähteiden mukaan Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin hallinnon edustajat aloittavat neuvottelut sodan lopettamiseksi Ukrainan ja Venäjän edustajien kanssa lähipäivinä Saudi-Arabiassa. Asiasta kertoi Politicolle kolme yhdysvaltalaislähdettä.

Lähteiden mukaan muiden Euroopan maiden edustajien sen sijaan ei ole määrä osallistua neuvotteluihin.

Yhdysvaltoja neuvotteluissa edustaisivat lähteiden mukaan ulkoministeri Marco Rubio, Lähi-idän lähettiläs Steve Witkoff ja kansallisen turvallisuuden neuvonantaja Mike Waltz.

Ukraina-erityislähettiläs Keith Kellogg sen sijaan ei lähteiden mukaan osallistuisi neuvotteluihin.

Kyseessä olisi ensimmäinen Venäjän ja Ukrainan edustajien merkittävä tapaaminen sitten sodan alkuvaiheen vuonna 2022.

Politicon lähteet eivät tarkentaneet muita yksityiskohtia, esimerkiksi sitä, ketä neuvotteluissa edustaisivat Ukrainaa ja Venäjää.

Ukrainan hallituksen ja ulkoministeriön edustajat eivät vastanneet Politicon kommenttipyyntöön.

Trump sanoi keskiviikkona, että hänen virkakautensa ensimmäinen tapaaminen Venäjän presidentti Vladimir Putinin kanssa toteutuisi Saudi-Arabiassa.

Trump kommentoi asiaa Valkoisessa talossa pian sen jälkeen, kun hän oli puhunut Putinin kanssa puhelimessa.

Lähes puolitoistatuntisen puhelun aikana presidentit sopivat aloittavansa neuvottelut Ukrainan sodasta.

Myöhemmin samana päivänä Trump keskusteli Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskyin kanssa.

19.59: Yhdysvaltain Ukraina-erityislähettiläs: Amerikka ensin ei tarkoita Amerikkaa yksin

Yhdysvaltain Ukraina-erityislähettiläs Keith Kellogg sanoo, että Amerikka ensin -asenne ei tarkoita sitä, että Amerikka toimisi yksin.

Hän kommentoi asiaa Münchenin turvallisuuskonferenssin illan paneelikeskustelussa, johon osallistui myös muun muassa Ukrainan ulkoministeri.

Aiemmin Kellogg sanoi, että Eurooppa ei voisi olla suoraan mukana rauhanneuvottelupöydässä. Sen sijaan Eurooppaa konsultoitaisiin. Hän myös totesi, ettei Ukrainan sotaa ratkaista tappamisella, vaan tarvitaan suunnitelma.

19.34: Zelenskyi sanoo pysäyttäneensä luonnonvarasopimuksen Yhdysvaltain kanssa

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi sanoi tänään lauantaina estäneensä ministereitään allekirjoittamasta sopimusta, joka olisi antanut Yhdysvalloille laajan pääsyn Ukrainan luonnonvaroihin.

Zelenskyi sanoi Münchenin turvallisuuskonferenssin yhteydessä toimittajille, ettei sopimus hänen mielestään ole valmis.

Presidentin mukaan sopimus ei nykymuodossaan suojele Ukrainaa ja siitä puuttuu yhteys turvatakuisiin.

– Sopimus allekirjoitetaan ministeritasolla. Mutta minä olen presidentti ja vaikutan tämän asiakirjan laatuun. En antanut ministereiden allekirjoittaa sopimusta, koska se ei ole valmis, Zelenskyi sanoi toimittajille.

Zelenskyi lisäsi, ettei sopimus esimerkiksi kriittisten mineraalien myymisestä hyödytä Ukrainaa tulevina vuosina.

– Nämä resurssit eivät ole minun, vaan kansamme, hän sanoi.

Zelenskyi on sanonut Ukrainan tarvitsevan turvatakuita, joilla Venäjää estettäisiin aloittamasta uutta sotaa myöhemmin.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on ehdottanut, että vastineeksi maan antamasta tuesta Ukrainan kanssa tehtäisiin sopimus luonnonvaroihin pääsystä.

Yhdysvallat on tukenut Ukrainaa miljardien dollarien edestä, mutta Trump on suhtautunut Ukrainan tukemiseen kriittisesti.

Ukraina esitteli perjantaina Yhdysvalloille sopimusluonnoksen.

18.06: Presidentti Stubb: Eurooppa tulee olemaan mukana rauhanneuvotteluissa

Presidentti Alexander Stubbin mukaan tilannekuva rauhanneuvotteluista Ukrainan sodan lopettamiseksi on muodostumassa. Hän kertoi tiedotustilaisuudessa alkuillasta tavanneensa Yhdysvaltojen senaattoreista koostuvan ryhmän sekä Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskyin tänään lauantaina Münchenin turvallisuuskonferenssissa.

Stubbin mukaan neuvotteluja valmistellaan lännessä parhaiten painostamalla Venäjää muun muassa sen varoja jäädyttämällä ja Ukrainaa tukemalla. Seuraava askel neuvotteluihin on tulitauko ja vasta kolmas ovat itse neuvottelut.

Eurooppaa Stubb vaati jälleen ryhdistäytymään. Stubbin mukaan eurooppalaisten on muun muassa mietittävä yhdessä mahdollisia vastauksiaan Yhdysvaltojen kysymyksiin.

– Jotta emme olisi levällään kuin varpusparvi, olisi hyvä, että eurooppalaiset puolustusministerit ja ulkoministerit miettivät yhdessä, miten Yhdysvaltojen kysymyksiin vastataan, jos niihin ensinnäkään vastataan, Stubb sanoi.

Stubb sanoi myös, ettei näkisi EU:n sotilaita vielä liikkeellä. Presidentti Zelenskyi sanoi aiemmin, että Eurooppa tarvitsee omat yhdistetyt asevoimansa.

Stubb kuvasi tänään tapaamaansa Zelenskyitä rationaalisen rauhalliseksi.

– Meidän tapaamisissamme vuoden aikana on ollut hetkiä, joista on huomannut, että presidentti on ollut väsynyt, minkä inhimillisestä näkökulmasta ymmärrämme. Tällä hetkellä ei ollut sellaista tunnetta, päinvastoin.

Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin Ukrainan erityislähettiläs Keith Kellog sanonut The Guardianille, että Eurooppaa kyllä kuullaan Venäjän ja Ukrainan välisissä rauhanneuvotteluissa, mutta että lopulta se jätetään niiden ulkopuolelle.

Kelloggin mukaan yksi syy Ukrainan ja Venäjän välisten aiempien rauhanneuvottelujen epäonnistumiseen oli se, että mukana oli liian monta maata, joilla ei ollut kykyä toteuttaa tällaista prosessia.

Stubbin mukaan "Kellogin ääni kellossa" oli erilainen heidän keskustellessaan.

– Hänhän on niemenomaan hakenut erilaisia näkemyksiä eurooppalaisilta valtioilta. Hän korosti, että hänen tarkoituksenaan on hakea mahdollisimman paljon informaatiota. Ja kyllä ukrainalaiset varmasti itse päättävät, keitä neuvottelupöydän ympärillä on. Ja se tarkoittaa sitä, että kyllä Eurooppa tulee olemaan jossain muodossa mukana.

– Mutta jos meillä olisi yhtenäinen linja, eurooppalaisten sana kuuluisi varmasti paljon nykyistä paremmin.

17.47: Britannian ulkoministeri: Trumpin ja Zelenskyin syvennettävä kumppanuuttaan

Britannian ulkoministeri David Lammy sanoo kannustavansa Yhdysvaltain presidenttiä Donald Trumpia ja Ukrainan presidenttiä Volodymyr Zelenskyä syventämään kumppanuuttaan tulevaisuudessa.

Hän kommentoi asiaa Münchenin turvallisuuskonferenssissa.

Britannia ja Ukraina allekirjoittivat viime kuussa merkittävän satavuotisen kumppanuussopimuksen, jonka tarkoituksena on syventää turvallisuussuhteita ja lujittaa maiden suhteita.

Lammy sanoi, että paras turvallisuustakuu Ukrainalle Venäjää vastaan on Yhdysvaltain teollisuuden, liiketoiminnan ja puolustuskyvyn sitominen Ukrainan tulevaisuuteen.

– Se saa [Vladimir] Putinin istumaan alas ja kiinnittämään huomiota asiaan. Se on myös houkuttelevaa Yhdysvaltain presidentille, joka tietää, miten solmitaan hyviä diilejä, Lammy lisäsi.

17.15: Puolustusministeri Häkkänen: USA on yhä sitoutunut Natoon

Puolustusministeri Antti Häkkänen (kok.) sanoo STT:lle olevansa hyvin vakuuttunut siitä, että Yhdysvallat on sitoutunut yhä Natoon Euroopan kanssa.

Asiaa Münchenin turvallisuuskonferenssissa kommentoineen Häkkäsen mukaan Yhdysvaltain viesti on ollut selkeä siinä, että Euroopan tulee tehdä enemmän, jolloin myös yhteistyö säilyy hyvänä.

Häkkäsen mukaan Yhdysvallat ei ole lähdössä pois, mutta laskun maksun painopistettä siirretään Eurooppaan.

Häkkäsen mukaan erillinen kysymys on Ukrainan ja sen rauhan tuen järjestely, mihin liittyy haastetta. Hänestä Eurooppa voi yhä saada paikan neuvottelupöydästä, mutta Euroopan pitää saada nopeasti aikaan yhtenäinen viesti Ukrainasta.

17.08: Ranskan ulkoministeri: Euroopan tehtävä vaikeita valintoja

Euroopan on tehtävä vaikeita valintoja ja uhrauksia vastatakseen uhkiin ja varmistaakseen turvallisuutensa, totesi Ranskan ulkoministeri Jean-Noel Barrot tänään lauantaina Münchenin turvallisuuskonferenssissa.

– Meidän on valmistauduttava. Meidän on kohdattava vaikeita päiviä, tehtävä monimutkaisia päätöksiä ja jopa uhrauksia, jollaisia emme ole odottaneet, jotta voimme varmistaa turvallisuuden, Barrot sanoi puhuessaan toimittajille.

Barrot sanoi myös keskusteltuaan Yhdysvaltain ulkoministerin Marco Rubion kanssa uskovansa, että Yhdysvaltain uusi hallinto vasta muodostaa mielipidettään siitä, miten Yhdysvaltain pitäisi käsitellä Ukrainan kriisiä.

15.07: Trumpin liittolainen: Ukrainan pitäisi päästä Natoon, jos Venäjä hyökkää taas

Yhdysvaltalainen republikaanisenaattori ja presidentti Donald Trumpin liittolainen Lindsey Graham sanoo Politico-verkkolehden haastattelussa Münchenissa, että Ukrainasta pitäisi tulla automaattisesti Naton jäsen, mikäli Venäjä hyökkää uudelleen maahan mahdollisen rauhansopimuksen jälkeen.

(STT)

13.57: Europpa-neuvoston pj. Costa: Euroopan ja Ukrainan turvallisuutta ei voida erottaa toisistaan

Münchenin turvallisuuskonferenssissa puhunut Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Antonio Costa sanoo, että Ukrainan ja Euroopan turvallisuutta ei voida erottaa toisistaan.

Costa toteaa, että kestävä rauha Ukrainassa ei tarkoita vain tulitaukoa, vaan sitä, että Venäjä ei voi enää olla uhka Ukrainalle ja Euroopalle.

Hän muistutti, että Venäjän uhka ulottuu Ukrainan yli. Venäjä dominoi Valko-Venäjää ja maalla on sotilaallista läsnäoloa Moldovassa ja Georgiassa. Lisäksi Venäjä hyökkää Euroopan infrastruktuuria ja demokraattista järjestelmää vastaan.

12.20: Donald Tusk: Eurooppa tarvitsee kiireellisen toimintasuunnitelman turvallisuudestaan

Euroopan on laadittava oma suunnitelma Ukrainaa ja omaa turvallisuuttaan varten, toteaa Puolan pääministeri Donald Tusk. Tuskin mukaan muuten muut voimat päättävät Euroopan tulevaisuudesta ja tämä ei välttämättä tapahdu omien etujemme mukaisesti.

– Tämä suunnitelma on valmisteltava nyt. Aikaa ei ole hukattavaksi, Tusk kirjoittaa viestipalvelu X:ssä.

11.40: Zelenskyi: Venäjä lähettämässä joukkojaan Valko-Venäjälle

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi on puhunut Münchenin turvallisuuskokouksessa. Zelenskyin mukaan Ukrainalla on selviä tiedustelutietoja, että Venäjä aikoo lähettää joukkojaan Valko-Venäjälle ensi kesänä.

Zelenskyi sanoi, että nyt on tullut hetki eurooppalaisen armeijan luomiseksi. Zelenskyin mukaan pelkkä Ukrainan armeija ei riitä tilanteessa, vaan Ukraina tarvitsee länsimaiden tukea.

– Jos Venäjä käynnistää hyökkäyksen, onko teidän armeijanne valmiina, Zelenskyi kysyi.

Zelenskyin mukaan Ukrainassa taistelevat Pohjois-Korean joukot opettelevat uudenaikaista sodankäyntiä.

Hän kehottaa Euroopan johtajia toimimaan nyt ”omaksi parhaakseen”. Zelenskyin mukaan Euroopan pitää päättää omasta tulevaisuudestaan ja aseita pitäisi kyetä valmistamaan tyystin Euroopan sisällä.

Zelenskyin mukaan on "vaarallista", jos Yhdysvaltain presidentti Donald Trump tapaa neuvotteluissa Venäjän presidentti Vladimir Putinin ennen häntä. Hän myös totesi, että Ukraina ei tule koskaan hyväksymään sen selän takana tehtyjä sopimuksia. Zelenskyin mukaan tulitaukoon ei voida suostua ilman todellisia turvallisuustakuita.

Zelenskyi sanoi myös ajavansa edelleen Ukrainan Nato-jäsenyyttä.

– Nyt Naton vaikutusvaltaisin jäsen näyttää olevan (Vladimir) Putin, Zelenskyi totesi.

Zelenskyin mukaan rauhan saaminen tämän vuoden aikana on Ukrainan tavoite.

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi (oikealla), Norjan pääministeri Jonas Gahr Störe (2. vasennalta) ja Norjan ulkoministeri Espen Barth Eide (vasemmalla) keskustelevat Münchenin turvallisuuskonferenssin yhteydessä Saksassa.AFP / Lehtikuva

11.17: Zelenskyi pitää puheen Münchenin turvallisuuskokouksessa

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi pitää puheen Münchenin turvallisuuskokouksessa. Puhe alkaa kello 11.20.

11.10: Scholz: Sanelemalla tehty rauha ei tule koskaan saamaan tukea

Saksan liittokansleri Olaf Scholz on kommentoinut Ukrainan tilannetta. Scholzin mukaan sanelupolitiikalla tehty rauha ei tule koskaan saamaan tukea Saksalta.

Scholz toteaa, että lännen tukema Ukraina on vahva viesti Venäjän presidentti Vladimir Putinille.

Scholzin mukaan eurooppalaiset tukevat Ukrainaa niin kauan kuin se on tarpeen.

6.06: Münchenin turvallisuuskonferenssi jatkuu tänään

Saksassa Münchenissä jatkuu tänään turvallisuuskonferenssi, jossa pöydällä ovat monet Ukrainan kohtalonkysymykset.

Eilen konferenssin ensimmäisenä päivänä Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi sanoi, että presidentti Donald Trumpin puheet eivät toistaiseksi riitä rauhansuunnitelmaksi.

Kokouksen alla Trump muun muassa ilmoitti aikomuksensa tavata Venäjän presidentti Vladimir Putinin ja neuvotella tämän kanssa Ukrainasta.

Turvallisuuskonferenssi kestää perjantaista sunnuntaihin. Paikalla on kaikkiaan yli 60 valtiojohtajaa.

Perjantai 14.2.

22.38: Naton Rutte: Vancen puhe oli filosofinen

Naton pääsihteeri Mark Rutte näkee Yhdysvaltain varapresidentin J. D. Vancen puheessa Münchenin turvallisuuskokouksessa myös hyviä puolia.

Vancen puhetta on paheksuttu Euroopan johtajien keskuudessa ja pidetty hyökkäävänä.

CNN:n haastattelussa Rutte luonnehti Vancen puhetta filosofiseksi ja sanoi Vancen painottaneen Yhdysvaltojen ja Euroopan yhtenäisyyttä.

Rutte sanoi myös ymmärtävänsä sitä, että Yhdysvaltoja ärsyttävät sen korkeammat puolustusmenot verrattuna muihin Naton jäsenmaihin.

Rutte sanoi Vancen myös viitanneen yhteisiin arvoihin kuten sanavapauteen ja demokratiaan.

22.30: Vance tapasi Münchenissä myös Saksan AfD:n johtajan

Yhdysvaltain varapresidentti J. D. Vance tapasi perjantaina Münchenissä Saksan äärioikeistolaisen Vaihtoehto Saksalle (AfD) -puolueen johtajan Alice Weidelin, kertoo televisiokanava ZDF.

Median mukaan tapaaminen järjestettiin Münchenin turvallisuuskonferenssin tapahtumapaikan ulkopuolella, sillä äärioikeistolaista puoluetta ei ollut kutsuttu tapahtumaan.

Kyseessä oli presidentti Donald Trumpin hallinnon viimeisin kädenojennus Euroopan äärioikeistolle.

Trumpin hallintoon niin ikään kuuluva miljardööri Elon Musk on pitänyt ahkerasti yhteyttä AfD:hen ja sanonut vain sen pystyvän pelastamaan Saksan. Kaikki puolueet paitsi AfD itse ovat pitäneet toimia röyhkeänä sekaantumisena Saksan politiikkaan ennen vaaleja.

Saksan liittopäivävaalit järjestetään 23. helmikuuta.

20.40: Zelenskyi: Keskustelut Ukrainan mineraalivaroista USA:n kanssa jatkuvat

Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskyin mukaan hänellä oli hyvä tapaaminen Yhdysvaltain varapresidentin J. D. Vancen ja ulkoministeri Marco Rubion kanssa Münchenin turvallisuuskonferenssin yhteydessä.

Zelenskyi kertoi, että maiden tiimit jatkavat kriittisiin mineraaleihin liittyvän sopimuksen työstämistä.

Zelenskyi sanoi lisäksi, että Ukraina on valmis siirtymään mahdollisimman nopeasti kohti todellista rauhaa.

20.17: Stubb: Yhdysvallat antoi Euroopalle herätyksen

Presidentti Alexander Stubbin mukaan tilanne on Ukrainan rauhanneuvottelujen suhteen monella tavalla vakava, mutta ei ole syytä "alarmismiin". Stubb kommentoi asiaa Münchenin turvallisuuskokouksessa pitämässään tiedotustilaisuudessa.

Stubb kuvasi Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin neuvottelutaktiikkaa "yllättäväksi ja erikoiseksi", eikä se anna välittämättä hyvää lähtökohtaa Ukrainalle.

Yhdysvalloille on Stubbin mukaan korostettu Saksassa, että rauhaa ei ole ilman Ukrainaa ja että Venäjän presidenttiin Vladimir Putiniin ei voi luottaa.

– Ei voi olla [myöskään] niin, että neuvotellaan Euroopan turvallisuudesta ilman Eurooppaa. Mutta tässä omalla tavallaan sanat eivät riitä ja toivottavasti tulevat tapaamiset ja huippukokouksen tuovat tähän yhtenäisyyttä.

Yhdysvallat antoi Stubbin mielestä Euroopalle monella tapaa herätyksen – ja nyt on hänen mukaansa Euroopan hetki toimia.

– On tehtävä enemmän omat turvallisuuden eteen […] Me Suomessa tietenkin ymmärrämme tämän. Meidän on käärittävä hihat ja tehtävä tämä yhdessä.

Venäjää kohtaan on Stubbin mielestä lisättävä painetta. Yksi keino ovat entistä voimakkaammat sanktiot ja toinen on voiman käyttö.

– Venäjä ja Putin ymmärtävät vain voimaa, ja tätä me yritämme viestittää meidän amerikkalaisille ystävillemme.

Rauhanneuvotteluihin päästään Stubbin mukaan tulitauon kautta.

Tulitauon edellytys ovat kattavat turvallisuusjärjestelyt, joilla varmistetaan se, että Venäjä ei hyökkää uudestaan. Tulitaukoa seuraa prosessi, jolla haetaan kestävää ja oikeudenmukaista rauhaa.

– Yksi viesti, mikä meillä amerikkalaisille on, on että ei kannata hakea Venäjästä liittolaista Kiinan patoamiseksi, koska jossain vaiheessa Venäjä ja Putin pettävät kuitenkin.

– Emmekä me emme saa synnyttää uutta Jaltaa, jossa suuret valtiot rakentavat oman etupiiriajattelusta Eurooppaan tai muualle maailmaan, vaan meidän on panostettava Helsinkiin, eli siihen, että säännöt ovat selvät.

19.08: Zelenskyi ja Vance tapasivat

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyin ja Yhdysvaltain varapresidentti J. D. Vancen ovat tavanneet.

Nyt tarvitaan suunnitelma, jolla Venäjän presidentti Vladimir Putin pysäytetään, Zelenskyi sanoi.

Sekä Zelenskyi että Vance kuvailivat tapaamista hyväksi.

Zelenskyin mukaan tapaaminen heidän välillään oli laatuaan ensimmäinen, mutta ei viimeinen.

18.25: Ulkoministeri Valtonen: "Yhdysvalloilla pakka sekaisin"

Suomen ulkoministeri Elina Valtonen (kok.) ei sanojaan säästellyt kuvaillessaan Yhdysvaltojen lausuntoja.

– Ihan suoraan voi sanoa, että Yhdysvalloilla on vähän pakka sekaisin, Valtonen toteaa.

– Yhdysvallat ei ole ihan valinnut linjaansa tai linjat muuttuvat. Tuli millainen sopimus hyvänsä, ei ole mahdollista sopia asioista Euroopan yli.

Samalla Valtonen myös sanoi, että Eurooppa tulee ottamaan suuremman roolin maanosansa turvaamisessa ja Ukrainan tukemisessa.

Tätä myös Yhdysvallat on toistuvasti vaatinut.

Valtonen totesi jälleen, ettei Venäjän uhka rajoitu pelkästään Ukrainaan.

– Venäjän uhka on pitkäkestoinen, eikä rajoitu vain Ukrainaan, jolloin tämä on joka tapauksessa Euroopan asia, Valtonen sanoo.

– Ukrainaa ei voi irrottaa erilliseksi osaksi Euroopan turvallisuudesta. Eurooppa ottaa nyt vahvaa johtajuutta, Valtonen totesi.

Saksan puolustusministeri Boris Pistorius sanoi aiemmin perjantaina, ettei Yhdysvaltojen varapresidentti J. D. Vancen puhe Münchenissä ollut hyväksyttävä.

Valtonen muistutti, että Vance puhui Saksassakin kotiyleisölleen eli yhdysvaltalaisille.

– Hän on kahdenkesken täysin yhteistyökykyinen henkilö ja tämän päälle me rakennamme, Valtonen muotoili.

Valtosen mukaan Euroopalla ja Yhdysvalloilla on riittävästi yhteisiä arvoja. Vance kyseenalaisti Euroopan demokraattisuutta.

– Onhan tässä uutta se, miten asioista puhutaan. Erilaista diplomatiaa kuin mihin on aikaisemmin totuttu, Valtonen sanoi.

18.25: Saksan puolustusministeri: Vancen puhe ei hyväksyttävä

Saksan puolustusministeri Boris Pistorius ei pidä Yhdysvaltain varapresidentti J. D. Vancen puhetta Münchenin turvallisuuskonferenssissa hyväksyttävänä.

Pistorius arvosteli Vancen konferenssissa tänään pitämää puhetta, jossa varapresidentti asetti Euroopan demokratian kyseenalaiseksi.

Vancen mukaan presidentti Donald Trumpin hallinto on Euroopan ulkoisia uhkia enemmän huolissaan sen sisäisistä uhista ja erkaantumisesta Yhdysvaltain kanssa jaetuista arvoista.

18.22: Zelenskyi valmis tapaamaan Putinin tietyllä ehdolla

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi sanoo olevansa valmis tapaamaan Venäjän presidentin Vladimir Putinin vasta sen jälkeen, kun Ukraina ja sen länsimaiset tukijat ovat sopineet rauhansuunnitelmasta.

Zelenskyin mukaan Ukrainan tulee ennen tapaamista sopia Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin ja Euroopan kanssa siitä, miten Venäjän hyökkäyssota halutaan lopettaa.

Zelenskyi kertoi asiasta Münchenin turvallisuuskonferenssissa järjestetyssä tilaisuudessa.

17.32: Petteri Orpo: Nyt kirjoitetaan historiaa

Nyt kirjoitetaan Euroopan ja Ukrainan historiaa, sanoo Suomen pääministeri Petteri Orpo (kok.).

– Historiallisen ajan historiallisia hetkiä. Kehotan kuitenkin malttiin, Orpo totesi.

– Suomen pääviesti on lukuisissa keskusteluissa tänään on ollut, että Euroopan on lunastettava paikkansa neuvottelupöydissä, Orpo sanoo.

Päästäkseen neuvottelupöytään Euroopalla täytyy olla "jotain annettavaa", Orpo katsoo. Orpo muistutti, ettei kestävää rauhaa synny ilman Ukrainaa tai Eurooppaa.

– Ratkaisua ei synny, jos Eurooppa ei ole siinä mukana, Orpo totesi.

– Kolme asiaa: EU-jäsenyys, kukaan muu ei voi sitä päättää kuin Eurooppa. Toinen asia on jälleenrakentaminen, sitä ei päätä kukaan muu kuin Eurooppa. Kolmas asia on turvatakuut. Kukaan muu kuin Eurooppa ei voi päättää, onko Eurooppa takaamassa turvaa. Ei Yhdysvallat ja Venäjä voi sitä kahdestaan päättää.

Orpon mukaan rauhan keskeinen elementti on, että Ukraina on suvereeni maa, joka voi päättää itse tulevaisuudestaan, Orpo sanoo.

– Ukrainan pitää voida halutessaan hakea Naton jäsenyyttä, Orpo jatkoi.

Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump sanoi aiemmin tällä viikolla, ettei Ukrainasta tule puolustusliiton jäsentä. Tämä on yksi Venäjän keskeisistä tavoitteista.

Orpon mukaan Trump avasi neuvottelut "trumpmaisella tyylillä".

Orpo korosti, että Yhdysvallat on Euroopan ja Suomen tärkein liittolainen kaikesta huolimatta.

– Tätä piti vaalia. Se ei tarkoita, että nöyristellään yhtään mitään, Orpo sanoi.

– Euroopan pitää olla vahva, puolustaa omia asioitaan, turvallisuuttaan ja oikeuttaan päättää omista asioistaan, hän jatkaa.

Euroopan maat ovat yhdessä tukeneet Ukrainaa Yhdysvaltoja enemmän, Orpo sanoi. Yhdysvallat on suhtautunut kriittisesti Euroopan antamat tuen määrään.

16.47: Britannian ulkoministeri: Zelenskyi mukaan rauhanneuvotteluihin

Britannian ulkoministeri David Lammy sanoo Reutersin haastattelussa hänen ja Yhdysvaltain varapresidentin J. D. Vancen olevan yhtä mieltä siitä, että Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskyin on oltava mukana rauhanneuvotteluissa, joilla sota Venäjän kanssa lopetetaan.

– Keskustelumme Ukrainasta olivat hyvin rohkaisevia, Lammy kommentoi Münchenin turvallisuuskonferenssin yhteydessä.

– Meillä kaikilla on halu saada tämä kauhea sota loppumaan, Lammy totesi Reutersille.

15.52: USA:n J. D. Vance: Euroopan otettava vastuuta

Yhdysvaltain varapresidentti J. D. Vance korosti Münchenin turvallisuuskonferenssinsa Saksassa sitä, että Euroopan on otettava suurempi vastuu mantereen turvallisuudesta.

Hän myös kuohutti yleisöä muun muassa kommenteillaan Euroopan sananvapauden tasosta.

Hän mainitsi erikseen Ruotsin ja koraaninpolttajan tappamisen.

Vance totesi lisäksi, että Washingtonissa on nyt "uusi sheriffi".

Vancen mukaan pelkkä demokraattisista arvoista puhuminen ei riitä. Pitää toimia niiden mukaan.

Vance otesi kuitenkin, että pahimmat sensuroijat eivät ole kuitenkaan tulleet Euroopasta, vaan Yhdysvalloista. Hän viittasi Joe Bidenin hallintoon, jonka hän katsoo rajoittaneen ihmisten sananvapautta.

Aplodeja Vance ei puheellaan paljon kerännyt.

15.28: Von Der Leyen: Epäonnistunut Ukraina heikentäisi myös Yhdysvaltoja

Euroopan komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen varoittaa, että petetty Ukraina voisi vahingoittaa myös Yhdysvaltojen etuja.

Von der Leyen korosti tänään Saksassa Münchenin turvallisuuskonferenssissa pitämässään puheessa Euroopan olevan vahvempi työskennellessään Yhdysvaltojen kanssa yhteisiä uhkia vastaan.

Hänen mukaansa presidentti Donald Trumpin Euroopalle kaavailemista tuontitulleista tulisi toteutuessaan seurauksia.

Lisäksi komission puheenjohtaja painottaa, että EU:n tulisi lisätä lähitulevaisuudessa puolustusmenojaan huomattavasti.

Hänen mukaansa Ukrainaa on "osa eurooppalaista perhettä" ja että EU aikoo tehostaa työtään ukrainan EU-jäsenyysprosessin nopeuttamiseksi.

15.02: Steinmeier: Meidän on vain hyväksyttävä Trump

Myös Saksan liittopresidentti Karl-Heinz Steinmeierin mielestä puolustukseen on käytettävä enemmän rahaa kuin nykyinen puolustusliitto Naton tavoite, kaksi prosenttia bruttokansantuotteesta.

Yhdysvallat on Donald Trumpin ja puolustusministeri Pete Hegsethin johdolla vaatinut osuuden nostamista jopa viiteen prosenttiin.

Steinmeier muistutti, että Yhdysvalloissa on nyt tosiaan uusi sheriffi talossa, ja se on vain hyväksyttävä.

– Meidän on hyväksyttävä, että uusi hallinta Yhdysvalloissa ei kunnioita olemassa olevia sääntöjä tai luotettavia liittolaissuhteita kansainvälisessä politiikassa.

14.50: Vancen kanta yllätti Kremlin

Venäjällä Kremlin tiedottaja Dmitri Peskov sanoo yllättyneensä Yhdysvaltain varapresidentti J. D. Vancen Wall Street Journalille antamista kommenteista, joiden mukaan sotilaalliset toimet ovat Yhdysvalloille yksi vaihtoehto Venäjän painostamiseksi rauhaan Ukrainassa.

Peskov sanoi Venäjän valtiollisen uutistoimisto Tassin mukaan, että Vancen kommentit ovat uusi elementti Yhdysvaltojen kannassa ja että asiaa pitää selventää maiden kahdenvälisissä keskusteluissa. Peskovin mukaan Venäjälle ei ole lähetetty vastaavaa viestiä aiemmin. (STT)

14.32: Saksan ulkoministeri: Valerauha johtaa vain uusiin väkivaltaisuuksiin

Saksan ulkoministerin mielestä valerauha johtaa vain uusiin väkivaltaisuuksiin ja heikentää meitä. Annalena Baerbock kertoi Münchenin turvallisuuskonferenssinsa sanoneensa asiasta Yhdysvaltain varapresidentti J. D. Vancelle.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump oli toivonut, että Venäjä otetaan G7-maiden joukkoon. Tämän Baerbock tyrmää:

– Putinin Venäjän kanssa ei voida tehdä tavallista yhteistyötä. (Reuters)

14.17: Yhdysvaltain puolustusministeri: Putiniin ei tarvitse luottaa, jotta hänen kanssaan voi neuvotella

Puolustusministeri Pete Hegsethin mukaan Eurooppa ei voi olettaa, että Yhdysvallat pysyy Euroopassa loputtomiin.

Yhdysvaltain puolustusministerin Pete Hegsethin mukaan luottamus Venäjän presidenttiin Vladimir Putiniin ei ole tarpeen mahdollisissa tulevissa neuvotteluissa Ukrainan sodasta.

– Luottamus johonkin ihmiseen ei ole tarpeen, jotta hänen kanssaan voisi neuvotella, Hegseth sanoi, kun häneltä kysyttiin, uskoiko hän, että Putin pitäisi kiinni mahdollisesti aikaan saatavasta sopimuksesta.

Samalla Hegseth toisti jälleen, että Yhdysvaltojen eurooppalaisten liittolaisten tulisi käyttää enemmän rahaa puolustusmenoihin.

– Juuri tämän takia viestimme eurooppalaisliittolaisille on niin vahva. Nyt on oikea aika investoida, koska ette voi tehdä sellaista olettamusta, että Yhdysvaltojen läsnäolo tulee kestämään loputtomiin, sanoi Hegseth puhuessaan Puolan Varsovassa yhdessä puolalaiskollegansa kanssa. (STT)

14.06: Ukraina ei tunnusta miehitettyjä alueita Venäjälle

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi Münchenissä: Presidentti Trumpilla ei ole vielä valmista suunnitelmaa sodan päättämiseksi. Ukraina ei aio tunnustaa miehitettyjen alueiden kuuluvan Venäjälle.

Zelenskyi saapumassa Münchenin turvallisuuskokoukseen.AFP / Lehtikuva

Zelenskyin kansliapäällikkö Andriy Jermak kertoo tavanneensa Yhdysvaltain Ukraina-erityisedustaja Keith Kelloggin. He keskustelivat Yhdysvaltojen tulevasta tuesta Ukrainalle.

– (Venäjän presidentti Vladimir) Putin ei koskaan pelaa sääntöjen mukaan. Mitkään sopimukset ilman voimakkaita pakotteita ja ehtoja Venäjälle eivät toimi, Jermak kirjoitti uutispalvelu X:ssä tapaamisen jälkeen. (STT–Reuters)

13.42: Saksa: Euroopan panostettava reilusti lisää puolustukseen

Saksan puolustusministeri Boris Pistorius ehdottaa muutosta EU:n velkakäytänteisiin, jotta maat voivat käyttää enemmän rahaa puolustukseensa. Velkajarrua on sopeutettava nykyiseen todellisuuteen, Pistorius muistuttaa.

Maastrichtin sopimuksessa on linjattu, että julkinen velka suhteessa bruttokansantuotteeseen saisi olla korkeintaan 60 prosenttia ja alijäämä kolme prosenttia. Suomi rikkoi molempia sääntöjä viime vuonna (80% ja 3,7 %).

Yhdysvallat on puolustusministeri Pete Hegsethin johdolla vaatinut, että Nato-maat nostavat puolustusmenojensa osuuden bruttokansantuotteesta jopa viiteen prosenttiin. Usea maa ei yllä edes tällä hetkellä vaadittuun kahteen prosenttiin.

Pistorius kertoo, että hän ja Hegseth ovat samoilla linjoilla siitä, että Euroopan Nato-maat tarvitsevat suunnitelman, miten puolustusliiton taakanjakoa tasataan enemmän Eurooppaan. Pistoriuksen mukaan Eurooppa tarvitsee kuitenkin vuosien ajan tukea Yhdysvalloilta Ukrainan auttamiseksi.

Pistoriuksen mielestä Yhdysvallat teki kuitenkin virheen ottamalla Ukrainan Nato-jäsenyyden pois suunnitelmastaan sodan päättämiseksi. (Reuters)

13.16: Pohjoismailta ja Baltialta yhteinen kannanotto: "Ukrainan on voitettava"

Pohjoismaat sekä Baltian maat ovat julkaisseet yhteisen kannanoton Ukrainan tukemisen vahvistamisesta.

– Tuemme Ukrainaa täysin. Ukrainan on voitettava Venäjän aloittama hyökkäyssota, jotta reilu ja kestävä rauha voidaan varmistaa.

Kannanotossa maat korostavat, että heidän ykkösprioriteettina on yhä Ukrainan ja sille annettavan tuen vahvistaminen.

12.22: Zaharova: Venäjä ei osallistu turvallisuuskonferenssiin

Venäjän viranomaiset eivät osallistu Münchenin turvallisuuskonferenssiin, tiedottaja Marija Zaharova kommentoi Venäjän ulkoministeriön tiedotustilaisuudessa.

Zaharova korosti, ettei Venäjä ollut saanut tilaisuuteen kutsua. Hänen mukaansa turvallisuuskonferenssi on muuttunut tapahtumaksi, joka keskittyy tukemaan "Kiovan hallintoa", eli Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyin hallintoa. Konferenssissa otetaan myös käyttöön turvallisuusperiaatteita, jotka ovat tuhoisia Euroopan turvallisuudelle, Zaharova väittää.

Zaharovan puheet ovat tietyiltä osin ristiriidassa Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin kanssa. Trumpin mukaan Yhdysvalloilla ja Venäjällä on perjantaina tapaaminen. Myöskään Zelenskyi ei kysyttäessä tiennyt mistään tapaamisesta venäläistahon kanssa Münchenissä.

Zelenskyi ei usko, että Yhdysvalloilla on vielä olemassa olevaa rauhansuunnitelmaa Ukrainaan. Rauhasta on tarkoitus keskustella Yhdysvaltojen, Ukrainan ja Venäjän kesken lähiviikkoina tai kuukausina.

11.53: Vancen ja Zelenskyin tapaaminen siirtyy iltaan

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyin ja Yhdysvaltain varapresidentti J.D. Vancen tapaaminen on lykätty Münchenin turvalliskokouksessa alkamaan kello 17 paikallista aikaa eli kello 18.00 Suomen aikaa. Asiasta kertoo ukrainan valtuuskunnan edustaja uutistoimisto Reutersille.

11.25: Britannian pääministeri: "Ukraina peruuttamattomalla tiellä kohti Natoa"

Britannian pääministeri Keir Starmer on todennut Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyille, että Ukrainan tilanteesta ei voida neuvotella ilman Ukrainaa.

Starmer on toistanut Zelenskyille Britannian sitoutuneen siihen, että Ukraina on peruuttamattomalla tiellä kohti sotilasliitto Natoa.

Starmerin mukaan Ukraina tarvitsee vahvat turvatakuut ja suvereenin tulevaisuuden.

11.16: Ukrainalainen lähde: Luonnos mineraalien hankinnasta luovutettu Yhdysvalloille

Ukrainan valtuuskunnan jäsen kertoo uutistoimisto Reutersille, että Ukraina on saanut valmiiksi mineraalien hankintaa koskevan sopimusluonnoksen. Münchenin turvalliskokoukseen osallistuneen Ukrainan valtuuskunnan lähteen mukaan luonnos on luovutettu yhdysvaltalaiselle osapuolelle.

Yhdysvallat on kiinnostunut Ukrainan mineraaleista ja Ukraina tarjoaa mahdollisuuksia mineraalien hyödyntämiseen vastineena turvatakuista. Ukrainan maaperässä on muun muassa modernin teollisuuden himoitsemia titaania, kobolttia ja litiumia.

10.49: Zelenskyi: Venäjä iski Tshernobylin ydinvoimalaan pahasti – katso isku videolta

Venäläinen taistelulennokki on osunut Tshernobylin tuhoutuneen ydinvoimalan suojaksi rakennettuun kuoreen, kertoo Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi sosiaalisessa mediassa. Säteilytaso alueella ei ole presidentin mukaan noussut.

– Nykypäivän Venäjä on maailman ainoa maa, joka hyökkää tällaisiin paikkoihin, miehittää ydinvoimaloita ja käy sotaa välittämättä lainkaan seurauksista, Zelenskyi kirjoitti.

Myös Kansainvälinen atomienergiajärjestö IAEA kertoi räjähdyksestä alueella. Myös IAEA:n mukaan säteilytaso voimalan alueella on edelleen normaali. IAEA julkaisi myös kuvia, joissa näyttää olevan suojakuoreen osunut tulessa oleva taistelulennokki.

0:40

10.40: Vance: USA haluaa varmistaa, että Nato on rakennettu tulevaisuutta varten

Yhdysvaltain varapresidentti J.D. Vancen mukaan Ukrainan sodan lopettamisessa keskutellaan ratkaisusta neuvotteluteitse.

Vancen mukaan Yhdysvallat haluaa varmistaa, että sotilasliitto Nato on todella rakennettu tulevaisuutta varten.

9.22: Vance ja Zelenskyi tapaavat

Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskyin ja Yhdysvaltain varapresidentin J.D: Vancen on määrä tavata näillä hetkillä Münchenin turvallisuuskonferenssissa. Venäjää ei ole kutsuttu konferenssiin. Yhdysvaltain presidentin mukaan Venäjän ja Yhdysvaltain edustajien on silti määrä tavata tämän päivän aikana.

9.08: Orban uskoo Venäjän paluuseen

Venäjä palautetaan osaksi maailmantaloutta sekä eurooppalaista energiajärjestelmää, kun Ukrainan sota loppuu ja sopimus rauhasta saavutetaan, Unkarin pääministeri Viktor Orban kertoo Unkarin radiossa.

– Se tulee antamaan Unkarin taloudelle valtavan nosteen, Orban uskoo.

Orban on ollut Venäjän hyökkäyssodan aikana yksi Venäjän merkittävimmistä tukijoista ja maahan kohdistuneiden EU-pakotteiden kritisoijista. (Reuters)

9.07: Valtoselta suoraa puhetta Putinista

Ulkoministeri Elina Valtonen (kok.) varoittaa, että Venäjän presidentti Vladimir Putinilla ei ole aikomustakaan lopettaa laajentumispyrkimyksiään.

Valtonen toteaa englannin kielellä kirjoittamassaan kannanotossa viestipalvelu X:ssä, että suomalaiset tuntevat Venäjän.

Lue lisää: Valtoselta suoraa puhetta Venäjästä: "Uskokaa meitä: Putinilla ei aikomustakaan pysähtyä"

9.05: Tämä olisi Trumpin rauhanjunttauksen kauhuskenaario

Minkälaista rauhaa ja kenen ehdoilla Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on sitä junttaamassa Ukrainaan?

Trump tuntuu ensisijaisesti ymmärtävän putinilaista tapaa hahmottaa maailma, missä suurvalat ikään kuin sanelevat rauhanehdot ja pienet maat vikisevät, toteaa Ulkopoliittisen instituutin johtava tutkija Sinikukka Saari Huomenta Suomen haastattelussa.

Lue lisää: Tutkija: Tämä olisi pahin skenaario Trumpin rauhanjunttauksessa

7.30: USA voi uhata Venäjää sotilastoimilla

Yhdysvaltain varapresidentin J. D. Vancen mukaan Venäjää uhkaa Yhdysvaltojen uudet pakotteet ja mahdollisesti myös sotilaalliset toimet, mikäli Venäjä ei suostu rauhaan Ukrainan kanssa.

Vance kertoi asiasta yhdysvaltalaislehti Wall Street Journalin haastattelussa.

Yhdysvaltain varapresidentti J. D. Vance kuvattuna Pariisissa 11. tammikuuta.

Vance sanoi, ettei vielä osaa arvioida, kuinka paljon Ukraina joutuu luovuttamaan Venäjälle maa-alueitaan tai minkälaisia turvatakuita Yhdysvallat Ukrainalle tarjoaisi.

Vancen mukaan tärkeintä Yhdysvalloille on kuitenkin Ukrainan säilyminen itsenäisenä. (STT)

