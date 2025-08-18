Zelenskyi saapui Washingtoniin

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi kertoo saapuneensa Washingtoniin maanantaiaamuna Suomen aikaa.

Volodymyr Zelenskyi toteaa Telegram-viestipalvelussa, että hän toivoo Ukrainan "jaetun voiman" yhdessä Yhdysvaltojen ja Euroopan maiden kanssa pakottavan Venäjän rauhaan.

– Olen kiitollinen Yhdysvaltain presidentille tästä kutsusta. Me kaikki haluamme yhtä lailla lopettaa tämän sodan nopeasti ja luotettavasti, Zelenskyi kirjoitti Telegramissa ja X:ssä Washingtoniin saapumisensa jälkeen.

Zelenskyi lisää, että Venäjän on lopetettava sota, jonka se aloitti. Trump sanoi aiemmin sosiaalisessa mediassa, että Zelenskyi voisi halutessaan lopettaa sodan nopeasti.

Zelenskyi tapaa Trumpin Washingtonissa tänään, myös Stubb mukana

Jarmo Lindberg varoitti yhdestä asiasta, jos Venäjä saisi Donetskin

