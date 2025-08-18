Zelenskyi saapui Washingtoniin

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi kertoo saapuneensa Washingtoniin maanantaiaamuna Suomen aikaa.

Volodymyr Zelenskyi toteaa Telegram-viestipalvelussa, että hän toivoo Ukrainan "jaetun voiman" yhdessä Yhdysvaltojen ja Euroopan maiden kanssa pakottavan Venäjän rauhaan.

– Olen kiitollinen Yhdysvaltain presidentille tästä kutsusta. Me kaikki haluamme yhtä lailla lopettaa tämän sodan nopeasti ja luotettavasti, Zelenskyi kirjoitti Telegramissa ja X:ssä Washingtoniin saapumisensa jälkeen.

Zelenskyi lisää, että Venäjän on lopetettava sota, jonka se aloitti. Trump sanoi aiemmin sosiaalisessa mediassa, että Zelenskyi voisi halutessaan lopettaa sodan nopeasti.