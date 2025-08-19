Ukrainan tukijamaat työstävät turvatakuita tänään etäkokouksessa

Britannia ja Ranska isännöivät tänään Ukrainaa tukevien maiden etäkokousta, jossa työstetään Ukrainan turvatakuita, uutisoivat CNN ja Reuters.

Kokouksesta kertoo medioille Ranskan presidentinkanslia.

Etäkokouksessa käsitellään Washingtonissa eilen käytyjä Ukraina-keskusteluja. Kokoukseen osallistuu Ukrainaa tukevien niin sanottujen halukkaiden maiden koalitio. Myös Suomi kuuluu halukkaiden koalitioon.

Saksan liittokansleri Friedrich Merz ilmoittaa viestipalvelu X:ssä osallistuvansa kokoukseen.

Myös Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskyin mukaan Ukrainalle annettavien turvatakuiden konkreettista sisältöä on jo alettu työstää. Zelenskyi kirjoittaa asiasta viestipalvelu X:ssä.

Zelenskyi sanoo keskustelujen liittolaismaiden johtajien kanssa jatkuvan tänään ja huomenna. Myös maiden johtajien turvallisuusneuvonantajat ovat jatkuvasti yhteydessä toisiinsa, hän sanoo.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on sanonut, että Euroopan maat vastaisivat turvatakuista, jotka Yhdysvallat koordinoisi.

Juttua on päivitetty lisätiedoilla 19.8. kello 12.58 ja 13.00.