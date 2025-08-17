Uusi katastrofi Valkoisessa talossa halutaan välttää

17.08.2025

MTV UUTISET – STT

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi vieraili Valkoisessa talossa viimeksi helmikuun lopussa. Visiitti on saattanut jäädä monelle mieleen.

Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin ja Zelenskyin tapaaminen kärjistyi tuolloin ilmiriitaan suorassa lähetyksessä televisiokameroiden edessä.

Trumpin lisäksi Zelenskyi sai täyslaidallisen Yhdysvaltain varapresidentiltä J.D. Vancelta, joka osallistui ainakin tapaamisen televisioituun osuuteen Trumpin rinnalla. Zelenskyi taas oli yksin.

Ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Matti Pesu arvelee, että viime kerrasta on otettu opiksi, eikä Zelenskyi enää astu leijonanluolaan ilman taustatukea. Pesun mukaan täyskatastrofin välttäminen on Ukrainan ja sen liittolaisten ykköstavoite maanantaina.

– Kyllä ihan ensimmäinen tavoite on välttää se, mitä talvella tapahtui. Varmasti lännessä toivotaan myös, ettei Trump tai joku muu hänen hallinnostaan painostaisi Zelenskyiä Valkoisessa talossa näkyvästi rauhan tielle Ukrainalle huonoin ehdoin, Pesu arvioi.

Hän katsoo, että tapaamisessa mukana olevilla eurooppalaisilla johtajilla on harteillaan painava vastuu. Jos tapaaminen lässähtää pannukakuksi, se on Pesun mukaan epäonnistuminen lännelle.

– On siinä isot saappaat. Jos pääasiallinen tavoite epäonnistuu eikä tapaamista saada isossa pelissä käännettyä Ukrainan eduksi, totta kai se on lännelle epäonnistuminen, Pesu sanoi.

