Zelenskyi tapaa Trumpin Washingtonissa tänään, myös Stubb mukana

Zelenskyin ja Trumpin on määrä tavata tänään Washingtonissa, ensin ilman Euroopan johtajia.
Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyin on määrä tavata Yhdysvaltain presidentti Donald Trump tänään Washingtonissa. Tapaamisessa on tarkoitus käsitellä rauhan saamista Ukrainan sotaan.
Valkoinen talo on kertonut, että Trump ja Zelenskyi näkisivät toisensa kahdeksalta illalla Suomen aikaa ja jatkaisivat siitä kahdenkeskisiin keskusteluihin kello 20.15 Suomen aikaa.
Muita Euroopan johtajia Trump tervehtisi Suomen aikaa 21.15. Tapaaminen kaikkien paikallaolijoiden kesken alkaisi kymmeneltä illalla Suomen aikaa.
Zelenskyin mukana kokoukseen osallistuu esimerkiksi Suomen presidentti Alexander Stubb, EU-komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen, Ranskan presidentti Emmanuel Macron, Italian pääministeri Giorgia Meloni, Saksan liittokansleri Friedrich Merz, Britannian pääministeri Keir Starmer ja Naton pääsihteeri Mark Rutte.
Johtajien odotetaan keskustelevan Venäjän aluevaatimuksista ja Ukrainalle tarjottavista turvatakuista sekä siitä, miten Yhdysvallat osallistuisi turvatakuisiin.
Zelenskyi: Yhdysvaltojen turvatakuut historiallinen päätös
Trump tapasi perjantaina Venäjän presidentti Vladimir Putinin Alaskassa.
Yhdysvaltain erityislähettiläs Steve Witkoff kertoi sunnuntaina CNN:lle, että presidentit sopivat Ukrainan turvatakuista, jotka olisivat Naton viidennen artiklan kaltaiset ja niissä olisivat mukana Yhdysvallat ja Euroopan maita.
Witkoff kertoi myös, että Venäjä on tehnyt "joitain myönnytyksiä" aluevaatimustensa suhteen.
Zelenskyi kommentoi sunnuntaina Ukrainaa tukevien niin sanottujen halukkaiden maiden koalition kokouksen jälkeen, että on historiallinen päätös, että Yhdysvallat on valmis osallistumaan Ukrainan turvatakuisiin.
Macron sanoi puolestaan, että Euroopan johtajat aikovat kysyä Trumpilta, kuinka pitkälle tämä voisi tukea Ukrainan turvatakuita.
Zelenskyin mukaan kokouksessa oltiin yhtä mieltä siitä, että rajoja ei saa muuttaa voimankäytöllä.
– Kaikki kannattavat, että keskeiset asiat ratkaistaan Ukrainan ollessa mukana kolmenvälisessä muodossa – Ukrainan, Yhdysvaltojen ja Venäjän johtajan kanssa, Zelenskyi kirjoitti viestipalvelu X:ssä.
