Kirjeenvaihtaja: Washingtonissa ymmärretään Stubbin hurmanneen Trumpin

Stubbin rooli tapaamisessa tuo suuren sulan presidentin hattuun, arvioi MTV Uutisten ulkomaantoimituksen päällikkö.
MTV Uutisten Yhdysvaltain-kirjeenvaihtaja Mari Karppinen pitää Washingtonin-tapaamista historiallisena ja merkittävänä tapahtumana, joka voi määrittää Ukrainan tulevaisuuden.
Karppinen uskoo, että paikalle saapuva laaja rintama eurooppalaisia johtajia turvaa Ukrainan selustaa sekä varmistaa, että Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kuulee Euroopan näkemyksen Ukrainan konfliktin ratkaisemisessa.
Karppisen mukaan Suomen presidentin Alexander Stubbin saapumista pidetään Yhdysvalloissa merkittävänä asiana ja tämä on nähtävissä yhdysvaltalaismedian uutisoinnissa.
– Se tiedostetaan täällä, että Stubbilla ja Trumpilla on lämpimät välit. Stubb on ikään kuin hurmannut Trumpin, ja Stubbin golf-taidoistakin on ollut täällä puhetta, Karppinen kertoo paikan päältä Washingtonista
Karppisen mukaan julkisessa keskustelussa ymmärretään myös se, että Stubb ei ole paikalla pelkästään tietotaitonsa ja asiantuntemuksensa vuoksi, vaan koska hänellä on hyvät suhteet Trumpiin.
– Ehkä hän pitää ikään kuin hyvää ilmapiiriä yllä tapaamisissa, jotka eivät kuitenkaan ole helpoimpia.
Karppinen arvioi esimerkiksi hyvät suhteet Trumpiin omaavalla Italian pääministeri Giorgia Melonilla olevan vastaavanlainen rooli tapaamisessa.
MTV Uutisten ulkomaantoimituksen päällikkö Mirja Kivimäki pitää Stubbin osallistumista Washingtonin-tapaamiseen valtavana sulkana tasavallan presidentin hattuun.
– Ilmeisesti hänen läsnäolonsa tässä tapaamisessa johtuu suurilta osin siitä, että Zelenskyi on erikseen pyytänyt, että Stubb olisi mukana, Kivimäki sanoo Viiden Jälkeen -ohjelmassa.
Kivimäen mukaan on mahdollista, että Stubbilla on myönteinen vaikutus neuvottelujen lopputulokseen.
