Stubb poikkeuksellisessa tilanteessa – tänään luvassa selvä rooli

Alexander Stubb on onnistunut pääsemään Stubbin pieneen luottopiiriin, arvioivat asiantuntijat Huomenta Suomessa.

Tasavallan presidentti Alexander Stubb osallistuu yhtenä valtion päämiehenä tänä iltana Suomen aikaa Washingtonissa pidettävään, Ukrainan rauhan edistämistä koskevaan tapaamiseen.

Aleksanteri-instituutin johtaja Markku Kangaspuro kuvailee Stubbin roolia Washingtonissa viestinvälittäjäksi.

– Stubb kykenee selkeästi keskustelemaan Trumpin kanssa. Sosiaalisesti lahjakkaana ja Yhdysvaltoja hyvin tuntevana poliitikkona, nyt Suomen presidenttinä, hänellä on selkeästi tietty ote siihen, Kangaspuro arvioi lähetyksessä maanantaiaamuna.

Kangaspuron mielestä Suomen rooli tapaamisessa muuten täytyy suhteuttaa maamme kokoon ja vaikutusvaltaan ylipäätään.

– Mutta varmasti hän [Stubb] toimii tällaisena tilanteita hyvin lukevana ja hyvin tulkitsevana henkilönä tässä neuvotteluryhmässä, ja tämä varmaankin on se hänelle ajateltu rooli – ehkä yhdessä Italian pääministerin Melonin kanssa, Kangaspuro sanoo viitaten Washingtoniin matkustavaan kokoonpanoon.

Talous- ja sosiaalipolitiikan professori Jari Eloranta Helsingin yliopistolta sanoo, että Stubbin agenda Washingtonissa on eurooppalainen agenda.

– Hän ei lähde mitään sooloilemaan. Stubbilla on se etu, että hän ei ole asemoitunut Trump-kriitikoksi, mutta ei myöskään sellaiseksi, joka Trumpia koko ajan ylistäisi, niin kuin vaikka Naton pääsihteeri Mark Rutte on tehnyt. Eli hän pystyy olemaan uskottava tässä tilanteessa, Eloranta arvioi.

– Trumpin kanssa toimittaessa selvästi ainakin aiemmista hallinnoista on voitu lukea se, että hän luottaa vain hyvin pieneen piiriin henkilöitä, ja Stubb on vakuuttanut hänet siitä, että häntä kannattaa kuunnella. Hän puhuu jossain määrin Euroopan äänellä, mutta kuitenkin sillä tavalla rakentavasti, jota hän [Trump] ymmärtää ja arvostaa. Siinä mielessä Stubbilla voi olla aika keskeinenkin rooli näissä neuvotteluissa, Eloranta sanoo.