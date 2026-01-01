Kim ei maininnut Ukrainaa puheessaan, vaikka sitä tarkoitti.
Pohjois-Korean itsevaltainen johtaja Kim Jong-un ylisti uudenvuoden puheessaan "vieraassa maassa" taistelevia Pohjois-Korean sotilaita sekä korosti lämpimiä suhteita Venäjään.
– Kun koko maa tervehtii juhlamielin uutta vuotta, kaipaan entistäkin enemmän teitä, jotka taistelette tällä hetkellä urheasti vieraan maan taistelukentillä, Kim sanoi puheessaan.
– Teidän tukenanne on Pjongjang ja Moskova, hän sanoi.
Kim ei maininnut Ukrainaa puheessaan.
Pohjoiskorealaiset kuuntelemassa johtajansa uudenvuoden puhetta.AFP / Lehtikuva
Etelä-Korean ja länsimaiden tiedustelupalveluiden mukaan Pohjois-Korea on lähettänyt tuhansia sotilaita Ukrainaan taistelemaan venäläisjoukkojen rinnalla.
Asiantuntijoiden mukaan Pohjois-Korea saa vastineeksi Venäjältä taloudellista ja sotilaallista apua sekä ruoka- ja energiatoimituksia.
Eteläkorealaisten arvioiden mukaan ainakin 600 pohjoiskorealaista sotilasta on kuollut Ukrainassa.