Suomen historiasta ei löydy vertailukohtaa Stubbin saappaille: "Täysin uniikkia"

MTV Uutiset kysyi tutkijoilta, onko suomalaispresidentti koskaan ollut näin suurissa saappaissa kansainvälisen politiikan ytimessä.

MTV Uutisten haastattelemat kolme tutkijaa ovat sitä mieltä, että tasavallan presidentti Alexander Stubbin osallistuminen Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin kutsumaan tapaamiseen Washingtoniin on ainutkertaista ja merkittävää. Tapaamisessa on tarkoitus käsitellä rauhan saamista Ukrainan sotaan. Stubb on osa niin sanottua halukkaiden koalitiota.

Vastauksia Stubbin osallistumisen historiallisesta merkityksestä Suomelle antoivat kansainvälisen politiikan tutkimusjohtaja Hanna Ojanen Tampereen yliopistosta, maailmanpolitiikan professori Teivo Teivainen Helsingin yliopistosta ja vanhempi tutkija Matti Pesu Ulkopoliittisesta instituutista.

– Stubb on erilainen presidentti kuin muut Suomen presidentit ovat olleet. Hänellä on taustansa ansiosta vahva EU-ymmärrys ja tietoa unionin hyvistä ja huonoista puolista. Martti Ahtisaarella toki oli presidenttinä ansionsa rauhanneuvotteluissa, toteaa Ojanen Nobel-voittajasta.

– Suomalainen ei varmastikaan ole ollut näin ytimessä nimenomaan Euroopan ja Yhdysvaltojen välisissä neuvotteluissa. Toki esimerkiksi Tarja Halosella ja Martti Ahtisaarella oli omanlaisensa merkittävä osallistuminen globaaleihin kysymyksiin, mutta nimenomaan suurvaltapolitiikan ytimessä Stubb on poikkeuksellisen hyvin sisällä, sanoo Teivainen.

– Sauli Niinistö osallistui puhelimitse neuvotteluihin Biden–Putin-akselilla, mutta Stubbin osallistuminen Washingtonin tapaamiseen on suomalaispresidentiltä täysin uniikkia. Historiastamme ei löydy toista vertauskohtaa, toteaa Pesu.

2:14 Tämä on Stubbin rooli Washingtonissa.

Helmikuussa vuonna 2022 juuri ennen Venäjän hyökkäystä Ukrainaan, brittiläinen Sunday Times nimesi Niinistön Putin-kuiskaajaksi, koska hän oli harvoja eurooppalaisia johtajia, joilla lehden mukaan oli kunnollinen puheyhteys Venäjän presidenttiin Vladimir Putiniin. Hyökkäyssota Ukrainaan kirvoitti Niinistöltä kommentin "naamiot on riisuttu", ja Suomi pääsi sotilasliitto Naton jäseneksi.

Nyt Washingtonissa Stubb on vaikutusvaltaisessa seurassa Trumpin kutsumana. Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskyin mukana kokoukseen osallistuvat Stubbin lisäksi muun muassa EU-komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen, Ranskan presidentti Emmanuel Macron ja Naton pääsihteeri Mark Rutte.

MTV Uutiset kysyi tutkijoilta arvion, miksi Stubbiin luotetaan niin paljon Yhdysvalloissa, Euroopassa ja Ukrainassa.MTV

Stubb miellyttää

Kysyimme tutkijoilta, miksi nimenomaan Alexander Stubb haluttiin pienen maan presidenttinä Washingtonin tapaamiseen. Syiksi tutkijat listasivat muun muassa Stubbin sopivan persoonan. Donald Trumpin ulkopolitiikka on henkilövetoista, joten Stubb on henkilönä "onnistunut valinta" neuvottelupöytään.

– Stubbilla on ilmeisen hyvät kemiat Trumpin kanssa. Stubbilla on miellyttämistaitoa, Yhdysvaltain tuntemusta ja golf-taitoja. Suomen ulkoministeriö puski tehokkaasti golf-reissun Trumpin kanssa, sanoo Teivo Teivainen.

Myös Volodymyr Zelenskyi ja EU-johtajat tuntuvat arvostavan Stubbia. Tutkijat arvioivat, että Stubb on koettu hyvänä "pohjoisen Euroopan äänenä". Pitkä raja Venäjän rajanaapurina antaa kokemuksen ääntä. Stubbin vahvuus on monipuolinen kielitaito.

– Stubb osaa kommunikoida monilla tavoilla ja monentyyppisille ihmisille. Yleensä suomalaispresidenttien tapana on ollut edustaa pelkästään Suomea kansainvälisillä areenoilla ja palata sitten kansan pariin kertomaan, mistä ulkomailla puhuttiin. Stubb tekee tämän toisin edustamalla Eurooppaa, toteaa Hanna Ojanen.

– Suomen brändi on ehkä ulkoapäin katsoen onnistunut. Pitää toki muistaa, että ei meillä samanlaista painoarvoa ole kuin esimerkiksi Britannialla, Saksalla ja Ranskalla, huomauttaa Matti Pesu.

MTV Uutiset pyysi tasavallan presidentin kansliasta arviota Stubbin Washingtonin-matkan ainutlaatuisuudesta Suomen historiassa, mutta kanslia ei vastannut kysymykseen. Sen sijaan kansliasta kerrottiin tapaamisen osallistujista ja siitä, että Stubb tapaa suomalaista mediaa kokouksen jälkeen.

Stubb palaa Suomeen tiistaina. Hän lensi Washingtoniin suomalaisen arkisesti reittikoneella.