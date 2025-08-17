Näin Melania Trump kirjoittaa Putinille

29.12593282
Melania Trump kirjoitti Putinille kirjeen.
Julkaistu 17.08.2025 14:08
Toimittajan kuva

Piia Turunen

piia.turunen@mtv.fi

Vladimir Putinille ojennettiin perjantaina Alaskassa Yhdysvaltain ensimmäisen naisen Melania Trumpin kirjoittama kirje.

Melania Trump vetosi kirjeessään Vladimir Putiniin sodan lopettamiseksi. Keskeisessä osassa viestiä ovat maailman lapset, joista jokaisen Trump kuvailee unelmoivan rakkaudesta, mahdollisuuksista ja turvasta vaaroilta.

– Vanhempina on meidän velvollisuutemme vaalia seuraavan sukupolven toivoa, Trump kirjoittaa.

Lue lisää: Trump antoi Putinille kirjeen vaimoltaan Melanialta

Trump muistuttaa lasten aloittavan elämänsä puhtaina ja viattomina riippumatta maantieteestä, hallituksesta tai ideologioista. Kirjeessä kuvaillaan, että nyt osan lapsista nauru on hiljennetty ja tulevaisuus uhattuna.

Trump kirjoittaa, että Putin voisi "palauttaa lasten melodisen naurun" ja tehdä niin palveluksen paitsi Venäjälle, koko ihmiskunnalle.

– Te, herra Putin, voitte toteuttaa tämän vision yhdellä kynänvedolla tänään. On aika, Trump päättää kirjeensä.

Voit lukea kirjeen sanasta sanaan jutun lopusta olevasta upotuksesta.

Alaskassa ei saatu aikaan esimerkiksi odotettua sopimusta tulitauosta. Sen sijaan asiantuntijat MTV:n erikoislähetyksessä arvioivat tapaamisen pelanneen hyvin Putinin pussiin.

Seuraavaksi odotetaan Donald Trumpin maanantaina Washingtonissa isännöimää tapaamista, johon lähtee Volodymyr Zelenskyin lisäksi Suomen tasavallan presidentti Alexander Stubb sekä muita eurooppalaisia johtajia. 

Lue lisää: Stubb lähtee maanantaina Washingtoniin

Jarmo Lindberg varoitti yhdestä asiasta, jos Venäjä saisi Donetskin

Ukrainan liittolaiset järjestävät tänään videotapaamisen, myös Stubb osallistuu

CNN: Ukrainalle oli tarjottu turvatakuita ilman Naton osallisuutta

Lisää aiheesta:

Ulkoministeri Valtonen kommentoi Ukrainan rauhanponnistelujaStubb puhui Trumpin ja Zelenskyin kanssaStubb paljasti New York Timesille roolinsa Trump-kuiskaajanaTrump: Putin ei ehkä halua lopettaa sotaaZelenskyi YK:ssa: Vaihtoehtoiset rauhansuunnitelmat hyödyttävät PutiniaYhdysvaltojen ex-presidentti Donald Trump kommentoi Ukrainan sotaa – "Loukkaus ihmisyyttä vastaan"
Melania TrumpVladimir PutinUkrainan sotaMaailmanpolitiikkaUlkomaat

Tuoreimmat aiheesta

Melania Trump