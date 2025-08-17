Näin Melania Trump kirjoittaa Putinille

Vladimir Putinille ojennettiin perjantaina Alaskassa Yhdysvaltain ensimmäisen naisen Melania Trumpin kirjoittama kirje.

Melania Trump vetosi kirjeessään Vladimir Putiniin sodan lopettamiseksi. Keskeisessä osassa viestiä ovat maailman lapset, joista jokaisen Trump kuvailee unelmoivan rakkaudesta, mahdollisuuksista ja turvasta vaaroilta.

– Vanhempina on meidän velvollisuutemme vaalia seuraavan sukupolven toivoa, Trump kirjoittaa.

Trump muistuttaa lasten aloittavan elämänsä puhtaina ja viattomina riippumatta maantieteestä, hallituksesta tai ideologioista. Kirjeessä kuvaillaan, että nyt osan lapsista nauru on hiljennetty ja tulevaisuus uhattuna.

Trump kirjoittaa, että Putin voisi "palauttaa lasten melodisen naurun" ja tehdä niin palveluksen paitsi Venäjälle, koko ihmiskunnalle.

– Te, herra Putin, voitte toteuttaa tämän vision yhdellä kynänvedolla tänään. On aika, Trump päättää kirjeensä.

Voit lukea kirjeen sanasta sanaan jutun lopusta olevasta upotuksesta.

Alaskassa ei saatu aikaan esimerkiksi odotettua sopimusta tulitauosta. Sen sijaan asiantuntijat MTV:n erikoislähetyksessä arvioivat tapaamisen pelanneen hyvin Putinin pussiin.

Seuraavaksi odotetaan Donald Trumpin maanantaina Washingtonissa isännöimää tapaamista, johon lähtee Volodymyr Zelenskyin lisäksi Suomen tasavallan presidentti Alexander Stubb sekä muita eurooppalaisia johtajia.