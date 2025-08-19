Trump: Putinin on käyttäydyttävä – Yhdysvallat ei lähetä joukkoja Ukrainaan

Trumpin mukaan Putinin on käyttäydyttävä hyvin, ja Zelenskyin on puolestaan joustettava.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on kommentoinut Ukrainan ja Venäjän välisiä mahdollisia rauhanneuvotteluja Fox News -uutiskanavan haastattelussa.

Trump sanoo haastattelussa, että on mahdollista, ettei Venäjän presidentti Vladimir Putin halua tehdä sopimusta.

Trump sanoo myös, että Putinin on käyttäydyttävä hyvin, ja jos näin ei tapahdu, tulee tilanteesta vaikea.

Trumpin mukaan Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskyin on puolestaan osoitettava joustavuutta.

Trump tapasi eilen Valkoisessa talossa Zelenskyin ja muita eurooppalaisia johtajia sekä soitti Putinille. Neuvottelujen jälkeen hän sanoi alkaneensa valmistella tapaamista Putinin ja Zelenskyin välillä.

Ei yhdysvaltalaisjoukkoja Ukrainaan

Trump sanoo Fox Newsille, ettei Yhdysvallat aio lähettää joukkojaan puolustamaan Ukrainan rajaa.

Eilisillä neuvotteluissa Washingtonissa keskusteltiin muun muassa turvatakuista Ukrainalle. Trumpin mukaan Euroopan maat vastaisivat turvatakuista, jotka Yhdysvallat koordinoisi.

Trump sanoo Foxilla, että jotkut Euroopan maat ovat halukkaita lähettämään joukkoja Ukrainaan, ja Yhdysvallat on halukas auttamaan heitä muilla tavoin.