Live kello 10.15: Miten Orpo kommentoi Trumpin ja Zelenskyin tapaamista? Kokoomusministerit koolla Oulussa

Kokoomuksen ministerit kokoontuvat maanantaina kesäkokoukseen Ouluun. MTV Uutiset seuraa kokousta paikan päällä.
Kokouksen aluksi pääministeri Petteri Orpo (kok.) pitää puheen ja mediainfon noin kello 10.15 alkaen.
Voit seurata Orpon puhetta ja mediainfoa yllä olevasta videoikkunasta.
Orpon odotetaan kommentoivan muun muassa Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskyin vierailua Yhdysvaltoihin.
Maanantaina Zelenskyi tapaa Washingtonissa Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin. Mukaan vierailulle lähtee myös eurooppalaisia johtajia, kuten tasavallan presidentti Alexander Stubb.
Lisäksi viime viikkoina ovat puhuttaneet budjettineuvottelut ja lähestyvä hallituksen budjettiriihi.
Budjettiriihtä on pohjustettu hallituspuolueiden edustajien välisissä budjettineuvotteluissa viime viikosta lähtien.
Neuvottelut alkoivat sen jälkeen, kun valtiovarainministeri Riikka Purra (ps.) antoi oman budjettiehdotuksensa, jonka osa hallituskumppaneista ehti tyrmätä.
Hallituksen odotetaan syyskuun alun budjettiriihessään päättävän noin miljardin euron lisäsopeutuksista.
Kokoomuksen ministeriryhmän kesäkokous jatkuu tiistaina Kainuussa.