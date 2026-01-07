Uhri sai ampumisessa sairaalahoitoa vaatineita vammoja.
Helsingin käräjäoikeudessa alkaa tänään oikeudenkäynti Töölön Mechelininkadulla 29. syyskuuta tapahtuneesta ampumisesta.
20-vuotiaan miehen epäillään ampuneen kerrostalon rappukäytävässä 16-vuotiasta poikaa.
Uhri sai ampumisessa sairaalahoitoa vaatineita vammoja. Ampumisesta epäilty pakoili poliisia päivien ajan. Hänet otettiin kiinni alkuillasta 4. lokakuuta Espoon Suomenojalla.
Poliisin mukaan epäilty ja uhri tunsivat toisensa jollakin tasolla. Väkivallantekoa tutkittiin ensin tapon yrityksenä, mutta rikosnimike koventui esitutkinnassa murhan yritykseksi.
– Asiassa on tehty laajasti tutkintatoimenpiteitä, joiden perusteella olemme saaneet tilanteen kulusta lisää yksityiskohtia selville. Näiden tietojen perusteella katson epäillyn teon täyttävän murhan yrityksen tunnusmerkistön, sanoi lokakuussa tiedotteessa tutkinnanjohtaja Tuomas Lindholm.
Syyttäjä nosti asiassa syytteen murhan yrityksestä.