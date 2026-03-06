Rakennusalan työpaikkojen määrä on romahtanut viime vuosina.
Rakennusalalta on kadonnut kahdessa vuodessa ainakin 24 000 työpaikkaa, ja ala on palannut 1990-luvun laman tasolle. Työpaikkoja alalla on enää alle 200 000, mutta alan toimijat näkevät myös merkkejä paremmasta.
Tampereen Hatanpäällä asuntorakentaminen jatkuu, mutta tunnelma on edelleen varovainen.
– On aika ankeat vuodet takana. Jonkun verran on näkyvissä elonmerkkejä, tuskin nopeaa nousua, mutta valoa tunnelin päässä, sanoo Lujatalon aluejohtaja Henri Sulankivi.
– Rakentamisen määrät ovat olleet ennätysalhaalla. Aloitusmäärät olleet viimeksi 1990-luvun lamassa tällä tasolla.
Betoniteollisuus ry:n toimitusjohtaja Jussi Mattila kertoo, että infrarakentaminen (yhteiskunnan perusrakenteiden, kuten teiden, siltojen, raideverkkojen, vesihuollon ja viemäriverkostojen sekä sähkö- ja tietoliikenneverkkojen rakentamiseen ja kunnossapitoon keskittyvä rakentamisen osa-alue) on pitänyt pintansa, mutta asuntojen uudistuotanto on pysähtynyt lähes kokonaan.
– Infratuotanto vetää, mutta asuntojen uudistuotanto on ollut aivan syväjäissä pidemmän aikaa, Mattila toteaa.
Rakennusalan tulevaisuus mietityttää, sillä työpaikkojen menetykset ovat olleet suuria ja tilanne on vakava.
– Tilanne on todella huolestuttava. Ollaan 1990-luvun suuren laman lukemissa. Nythän asuntolainojen pituutta on jatkettu, mutta voitaisiin ajatella korkovähennysoikeuden palauttamista – varainsiirtoveroa – urakoitsijoiden rahoitusmahdollisuuksista pitäisi pitää huolta, Mattila sanoo.
Toivoa paremmasta
Sulankiven mukaan asuntorakentaminen tulee aikanaan elpymään.
– Kyllä se asuntorakentaminen jossain vaiheessa lähtee, Sulankivi arvioi.
Rakennusala odottaa nyt merkkejä käänteestä, mutta nopeaa nousua ei uskalleta ennustaa.