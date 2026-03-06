Muun muassa lähdevesipulloissa on säilytysohje, joka on voinut mennä osalta kuluttajista täysin ohi.
Oletko huomannut tätä tekstiä lähdevesipullossa?
Säilytetään pystyasennossa, sanotaan lähdevesipullossa.MTV
Lähdevesissä, vichyissa ja jopa joissakin virvoitusjuomapulloissa on merkintä, jossa suositellaan säilyttämään pulloja pystyasennossa.
Selvitimme, mihin tämä suositus perustuu.
Miksi pulloja pitää säilyttää pystyasennossa?
Muun muassa lähdevesiä tuottavan Finn Spring Oy:n kaupallinen johtaja Jarno Aho kertoo MTV Uutisille, että suositus perustuu pullojen korkkeihin.
Mikäli vesipullo tai ylipäänsä mikä tahansa virvoitusjuomapullo vuotaa, vuoto tapahtuu yleensä korkin kohdalta, Aho selventää.
Välillä korkit kiinnittyvät Ahon mukaan tuotantolinjalla huonosti tai ovat viallisia, eikä jokaista korkkiviallista tuotetta saada laaduntarkastuksissa kiinni tuotantolinjalla.
– Säilytettävä pystyasennossa -teksti etiketissä on siis kuluttajalle muistutus pyrkiä säilyttämään pullo pystyssä, jotta mahdolliset vuodot eivät aiheuta vahinkoja.
