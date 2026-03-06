Kyberturvallisuuskeskus varoittaa huijausviesteistä.
Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin Kyberturvallisuuskeskus varoittaa viikkokatsauksessaan tietoliikenneyritys Elisan nimissä lähetetyistä huijausviesteistä.
Viesteissä väitetään vastaanottajan laitteen olevan vaarassa.
Kyberturvallisuuskeskus huomauttaa, että viesteissä pyritään luomaan luotettavuutta "vahvistettu suojaus" -tekstillä.
Todellisuudessa viestin linkkiä ei pidä klikata, sillä se johtaa rikollisten ylläpitämälle tietojenkalastelusivustolle.
Tältä huijausviesti näyttää.Kyberturvallisuuskeskus
Ota välittömästi yhteys pankkiisi, jos olet tehnyt huijauksen perusteella maksun, rikollinen on päässyt verkkopankkiisi tai saanut maksukorttitietosi käsiinsä, Kyberturvallisuuskeskus neuvoo.