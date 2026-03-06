Suojeltu susi pelastettiin hukkumiselta Pohjois-Italiassa. Katso pelastusoperaatio videolta.
Palokunta pelasti kanavaan pudonneen suden San Giovanni Lupatoton kaupungissa Veneton alueella Pohjois-Italiassa.
Eläin oli hakeutunut kävelysillan alle suojaan virtaavalta vedeltä ennen palokunnan pelastusryhmän saapumista.
Palomiehet toimittivat naarassuden eläinlääkäriin. Tavoitteena on vapauttaa se myöhemmin takaisin luontoon.
Susi on suojeltu laji Italiassa, vaikka EU on viime vuosina lieventänyt sääntelyä.
Vuonna 2021 tehdyn viimeisimmän tutkimuksen mukaan Italiassa oli noin 3 500 sutta. Alppien alueella niiden määräksi arvioidaan noin 950.