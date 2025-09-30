Poliisi tutkii tekoa tällä hetkellä tapon yrityksenä, mutta rikosnimike voi muuttua tutkinnan edetessä.

Maanantai-iltana Helsingin Töölössä tapahtunut ampumistilanne tuli uhreille yllätyksenä, poliisi kertoo.

Tilanne sai alkunsa, kun pienehkö seurue nuoria henkilöitä vietti iltaa yhdessä Mechelininkadulla sijaitsevan kerrostalon asunnossa.

Tapauksen tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Tuomas Lindholmin mukaan kyseessä vaikuttaa olleen välikohtaus, missä uhri on tuttaviensa kanssa tullut yllätetyksi kerrostalon rappukäytävässä ja epäilty on hyvin pian avannut tulen uhria kohti.

Ampumisesta jäi luodinreikiä rappukäytävään.

– Siltä se vaikuttaa, että tämän epäillyn läsnäolo rappukäytävässä on tullut heille yllätyksenä. Kyseessä ei ole meidän tietojemme mukaan ollut mikään sovittu tapaaminen, Lindholm sanoo.

Lindholm kertoi aiemmin, että ampumisen kohteena näyttää olleen nimenomaisesti luodeista haavoittunut 16-vuotias poika. Hänellä ei ole hengenvaaraa.

Lindholm ei toistaiseksi ota kantaa siihen, liittyykö tapaus johonkin suurempaan rikosilmiöön, kuten esimerkiksi katujengeihin tai huumekauppaan. Hän ei myöskään kommentoi epäillyn ja uhrin yhteyttä toisiinsa.

– Poliisi selvittää henkilöllisyyksiä parhaillaan, Lindholm sanoo.