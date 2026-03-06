Näin Venäjällä on reagoitu Suomen haluun purkaa ydinaserajoituksiaan.
Ydinaseiden kuljetuksen salliminen Suomen alueen kautta aiheuttaa suoran uhan Venäjälle, sanoo Venäjän parlamentin puolustusvaliokunnan jäsen Andrei Kolesnik.
Venäjän ulkoministeriö ja Kreml eivät ole toistaiseksi kommentoineet asiaa.
Suomen hallitus kertoi torstaina esittävänsä lakimuutosta, joka toisi päätökseensä vuosikymmeniä vanhan ehdottoman ydinasekiellon Suomen maaperällä.
Hallituksen esityksen mukaan ydinräjähteiden tuominen Suomeen ja niiden kuljettaminen Suomen kautta olisi jatkossa mahdollista, mikäli se liittyisi Suomen sotilaalliseen puolustamiseen, Naton yhteiseen puolustukseen tai puolustusyhteistyöhön.
Venäjällä Suomen lakimuutos ei herättänyt hilpeyttä. Venäjän duuman eli parlamentin puolustusvaliokunnan jäsen Andrei Kolesnik totesi venäläismediassa, että Suomi lisää tällä päätöksellä jännitteitä.
Hänen mukaansa, jos Suomi sallii ydinaseiden kuljettamisen alueensa kautta, sitä ei voi enää edes kutsua uudeksi eskalaatioksi, vaan se on jo suora uhka Venäjän suuntaan.
– Armeijamme tulee seuraamaan Suomea entistä tarkemmin. Emme voi sietää ydinaseita rajoillamme, Kolesnik sanoi.
2:18Näin hallitus purkaa Suomen ydinaserajoituksia Nato-pelotetta varten. MTV Uutisten toimittaja perkaa tilannetta.
"Suora uhka Venäjälle"
Venäjä ryhtyy väistämättä sotilaallisiin ja teknisiin vastatoimiin, jos Suomen hallitus poistaa ydinaseiden kauttakuljetuskiellon maansa sisällä. Tällaisen näkemyksen esitti uutistoimisto Tassille taloustieteen tohtori, apulaisprofessori Nikolai Gaponenko.
Myös Gaponenkon mukaan Suomen päätös on suora uhka Venäjän kansalliselle turvallisuudelle.
Maailman sotatalouden ja strategian instituutin asiantuntija Nikolai Novik puolestaan sanoi Tassille torstaina, että Suomen mahdollinen päätös voi viitata maan johdon haluun päästä eroon "toissijaisen NATO-jäsenen" asemasta ja osallistua aktiivisemmin strategisten kysymysten ratkaisemiseen.