Hyökkäys tapahtui Espoossa sijaitsevassa oppilaitoksessa viime syyskuussa. Teosta syytetty määrättiin mielentilatutkimukseen.

Mies vahingoitti ammattiopisto Liven oppilaita Espoossa veitsellä viime syyskuussa oppilaitoksen tiloissa. Mies oli vahingoittanut koulun maahanmuuttajataustaisia oppilaita.

Asiasta ei ole tiedottanut julkisuuteen poliisi eikä syyttäjäkään. Teko tuli julkiseksi oikeuden päätöksen myötä määrätä mies mielentilatutkimukseen.

MTV Uutiset ei tavoittanut syyttäjää kommentoimaan tapausta keskiviikkona. Poliisi totesi Helsingin Sanomille, että asiasta ei tehty ennakkotiedotetta, koska mahdollisista tekijäkumppaneista ei ollut tietoa. Myöskään poliisi ei nähnyt tarpeelliseksi tiedottaa asiasta myöhemminkään.

Manifesti auki koneella

Tekoa edeltävänä iltana mies oli katsonut Norjan joukkomurhaajaan Anders Breivikiin liittyviä väkivaltavideoita ja kirjoittanut manifestin. Hän oli ottanut asunnon keittiöstä keittiöveitsen ja pakannut sen reppuunsa.

Veitsen terä oli 17 senttimetriä pitkä.

Mies oli katsonut aikatauluista reitin kotoaan Vantaalta Espoon Leppävaarassa sijaitsevaan ammattiopisto Liveen.

Manifestissaan, joka oli ollut avoinna koneella poliisin saapuessa, oli kerrottu kuinka hän oli vihainen useille nimetyille ihmisryhmille, minkä vuoksi hän oli mennyt entiseen kouluunsa ja halunnut vahingoittaa tai tappaa niin monta ihmistä kuin mahdollista ja sen jälkeen antautua poliisille.

Oppilaitos oli valikoitunut sen takia, että hän oli itse aikaisemmin käynyt kyseistä koulua.

Otti selfien ennen tekoaan

Saavuttuaan koululle mies oli jättänyt reppunsa vessaan ja ottanut sieltä veitsen ja kätkenyt sen hihaansa. Hän oli ottanut myös selfien.

Hän oli kävellyt taukotilaan, missä hän oli vahingoittanut kahta 17-vuotiasta oppilasta. Toista hän oli potkaissut ja lyönyt veitsellä kylkeen. Syytteen mukaan toista hän yritti viiltää käsivarteen. Oppilas pakeni, ja mies lähti seuraamaan tätä.

Oikeuden mukaan mies oli ottanut itsestään kuvan koulun vessassa kello 9.39. Hätäkeskusilmoitus tapahtuneesta tuli kello 9.48.

Portaikoissa koulun henkilökunnan jäsen pysäytti hänet. Henkilökunnan jäsenet ohjasivat syytetyn miehen luokkatilaan ja muita oppilaita kauemmas. Mies luopui veitsestään sen jälkeen, kun hän oli vielä tehnyt natsitervehdyksen.

Tuomio myöhemmin

Mies sai syytteen törkeästä henkeen tai terveyteen kohdistuvan rikoksen valmistelusta ja kahdesta törkeän pahoinpitelyn yrityksestä. Käräjäoikeus määräsi miehen mielentilatutkimukseen.

Oikeudessa mies myönsi syyllistyneensä kahteen perusmuotoiseen pahoinpitelyyn. Hän kiisti kuitenkin, että olisi tehnyt suunnitelman rikokseen tai pitänyt teräasetta hallussa väkivaltatekoon liittyen.

Tuomio annetaan oikeudessa myöhemmin mielentilatutkimuksen valmistuttua.