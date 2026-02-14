62-vuotias on myöntänyt syyllistyneensä tappoon toukokuussa 2025 Espoossa, mutta kiistää teon suunnitelmallisuuden ja raakuuden.
Espoon Soukanniemen miljonäärimurhasta epäilty näytti poliisille tapahtuman esitutkinnan aikaan tapahtumapaikalla, miten hän surmasi yhtiökumppaninsa ja pitkäaikaisen ystävänsä.
Rekonstruktiovideo on kuvattu kesäkuussa 2025, eli noin kuukausi tapahtumien jälkeen.
62-vuotias mies esiintyy rekonstruktiovideolla hyvin reippaasti ja puhuu asioista selkeästi.
Syytetty mies on videolla vankihaalariin pukeutuneena ja videon alku on kuvattu uhrin kotitalon pihassa.