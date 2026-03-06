Radiojuontaja Jenni Poikelus on raskaana.
Radiojuontaja Jenni Poikelus, 38, kertoi perjantain YleX:n Poikelus, Pehkonen ja Parikka -radiolähetyksessä olevansa raskaana.
Minusta tulee äiti, Poikelus sanoi lähetyksessä ja sai radiojuontajakollegansa Jere Pehkosen ja Mika Parikan repeämään riemuun.
Kaksikko oli tiennyt Poikeuksen raskaudesta jo piemmän aikaa.
Poikelus kertoo, että lapsi syntyy kesällä. Hän sanoi, että halusi kertoa itse uutiset, ettei kukaan ala juoruamaan asiasta.
Samassa lähetyksessä juontajat ilmoittivat, että Ylex Aamu loppuu toukokuussa.