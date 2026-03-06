Washington Capitals on kaupannut pitkäaikaisen tähtipuolustajansa John Carlsonin Anaheim Ducksin riveihin.
Vaihdossa Washinton saa ehdollisen ykköskierroksen varausvuoron ja vuoden 2027 kolmoskierroksen varausvuoron. Ehdollinen ykköskierroksen varausvuoro on joko vuoden 2026 ja 2027 varaustilaisuuteen riippuen siitä, pääseekö Anaheim pudotuspeleihin.
36-vuotias Carlson on pelannut Washingtonissa jo kaudesta 2009-10 lähtien ja on yksi seuralegendoista. Carlson on Washingtonin kaikkien aikojen pistepörssissä viidentenä 771 pisteellään.
Kaikkien aikojen syöttöpörssissä hän on kolmantena ja ottelutilastossa (1 143 ottelua) toisena.
Tällä kaudella Carlson on tehnyt 55 ottelussa komeat 46 tehopistettä.
The Fourth Periodin toimittajan David Pagnottan mukaan Carlsonin kauppa otettiin joukkueen sisällä raskaasti vastaan.
– Pelaajat ovat täysin ymmällään, kun sekä Carlson että Dowd (Nic) on kaupattu. Osa joukkueen jäsenistä on kertonut, että pukukopissa vallitsee yleinen ”shokkitila”, Pagnotta kirjoittaa X-tilillään.
– Se, että Carlson kaupataan kello 1.11 aamyöstä Yhdysvaltain itäistä aikaa siirtorajapäivänä, on leuat loksauttavan shokeeraavaa. Carlson pitää nimissään aika lailla jokaista Capitalsin puolustajaennätystä, toimittaja Frank Seravalli hämmästelee.
Anaheim on tällä hetkellä läntisessä konferenssissa viidentenä. Washington puolestaan on itäisen konferenssin 11:s.