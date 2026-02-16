Poliisille ilmoitettiin torstaina hieman ennen puolta yötä kerrostalon pihalla kuuluneesta laukauksen äänestä.
Oulun käräjäoikeus vangitsi tänään 2000-luvulla syntyneen miehen todennäköisin syin epäiltynä Oulun Tuirassa torstaina 13. helmikuuta tapahtuneeseen törkeään ampuma-aserikokseen ja vaaran aiheuttamiseen.
Poliisille ilmoitettiin torstaina hieman ennen puolta yötä Tuirassa kerrostalon pihalla kuuluneesta laukauksen äänestä.
Paikalle menneet poliisipartiot tavoittivat paikalta poliisin entuudestaan tunteman tänään vangitun miehen, poliisin tiedotteessa kerrotaan.
Miehen hallusta löytyi kiinnioton yhteydessä puukko, minkä vuoksi häntä epäillään lisäksi toisen vakavaan vahingoittamiseen soveltuvan esineen hallussapidosta.
Poliisi löysi kiinniottopaikalla olleesta roska-astiasta ladatun pistoolin. Ase on alun perin luvallinen, mutta kiinniotetulla ei ollut lupaa aseen hallussapitoon. Vangittu on esitutkinnassa kiistänyt pitäneensä hallussaan asetta tai ampuneensa sillä.
Poliisi jatkaa asian selvittämistä kuulusteluilla sekä teknisen tutkinnan keinoin. Poliisi pyrkii selvittämään myös sitä, miten luvallinen ase on kulkeutunut tähän tilanteeseen.