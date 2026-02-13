20-vuotias mies tuomittiin tapon yrityksestä. Useita muita tuomittiin lyhyempiin, ehdollisiin vankeusrangaistuksiin.

Länsi-Uudenmaan käräjäoikeus tuomitsi vankeuteen parikymppisen miehen, joka ampui toista miestä Espoon Ymmerstassa viime syyskuussa.

Ampumista edelsi oikeuden mukaan yli kahden tunnin tapahtumaketju, joka sai alkunsa miesten välisestä keskustelusta. Tilanne eteni uhkailuksi ja sen jälkeen kohtaamisen sopimiseksi, joukon keräämiseksi, aseella varustautumiseksi, paikalle menemiseksi ja naamioitumiseksi.

Käräjäoikeuden mukaan asiassa oli riidatonta, että tuomittu laukaisi aseensa ainakin kolmesti niin, että kaksi laukauksista osui uhriin. Oikeuden mukaan molemmat osumat olisivat voineet olla kuolettavia.

Tuomittu kuitenkin kiisti, että hänellä olisi etukäteen ollut tarkoitus tappaa uhri.

– (Uhrin) ja (tuomitun) välisten viestien perusteella on lisäksi selvää se, että molemmat ovat myötävaikuttaneet keskustelun eskaloitumiseen uhkailuksi. Samoin molemmat ovat olleet aktiivisia kohtaamisen sopimisessa, (uhri) jopa hieman (tuomittua) aktiivisempi, kirjoittaa oikeus tuomion perusteluissa.

Syyttäjä vaati kovempia rangaistuksia

Syyttäjä vaati ampujalle rangaistusta muun muassa murhan yrityksestä. Oikeus kuitenkin katsoi, että tuomittu ei suunnitellut uhrin tappamista ja asiassa jäi siksi näyttämättä, että teko olisi tehty vakaasti harkiten.

Romeo Anh Duc Vu, 20, tuomittiin kolmen vuoden ja 11 kuukauden vankeusrangaistukseen muun muassa tapon yrityksestä.

Viisi muuta ihmistä tuomittiin kevyempiin rangaistuksiin. Yhdelle heistä syyttäjä vaati rangaistusta pääsyytetyn kanssa tehdystä murhan yrityksestä.

Oikeuden mukaan 19-vuotias mies meni tapaamiseen pesäpallomailan kanssa. Oikeus kuitenkin katsoi, ettei asiassa ollut näyttöä siitä, että mies olisi osallistunut tapon yrityksen valmisteluihin tai ollut tietoinen siitä, että yksi tuomituista voisi käyttää asetta.

Mies tuomittiin puolen vuoden ehdolliseen vankeusrangaistukseen avunannosta pahoinpitelyyn. Hänellä oli oikeuden mukaan merkittävä rooli siinä, että uhria lähti tapaamaan useampi ihminen.

Käräjäoikeus antoi tuomionsa torstaina, mutta toimitti sen STT:lle vasta perjantaina.