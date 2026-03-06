NHL:ssä pelaava Buffalo Sabres on hankkinut GM Jarmo Kekäläisen johdolla Logan Stanleyn ja Luke Schennin riveihinsä.

Puolustajat Schenn ja Stanley siirtyvät Buffaloon Winnipeg Jetsin riveistä. Toiseen suuntaan matkaavat ruotsalaislahjakkuus Isak Rosen, puolustaja Jacob Bryson ja toisen kierroksen varausvuoro kesälle 2027 ja neljämnnen kierroksen varausuvuro tulevalle kesälle.

Kaksimetrinen ja yli satakiloinen Stanley, 27, on operoinut Winnipegin takalinjoilla tällä kaudella 59 ottelussa tehden 21 pistettä. 36-vuotias Schenn puolestaan on pelannut 46 ottelua tehoin 1+6.

Winnipegiin siirtyvä Rosen, 22, on ykköskierroksen varaus kesältä 2021. Hän on pelannut tällä kaudella 16 ottelua tehoin 3+4=7. AHL:ssä jälki on ollut vakuuttavaa: 37 peliä, 25+18=43 pistettä.

Bryson on edustanut Buffaloa koko NHL-uransa. Tällä kaudella otteluita on kertynyt 35 pienellä vastuulla.

NHL:n siirtoikkuna sulkeutuu tänään perjantaina kello 22.00 Suomen aikaa, joten päivän aikana odotettavissa on vielä liuta siirtoja.