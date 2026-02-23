Oulun Välivainiolla eilen illalla huomiota herättänyt poliisioperaatio johtui asunnossa ammutuista laukauksista.
Poliisi kertoo saaneensa eilen illalla noin kello 20.30 tiedon yksityisasunnossa tapahtuneesta ampumisesta Oulun Välivainiolla. Paikalle hälytetyt partiot saivat matkalla tietää, että asunnossa oli ammuttu myös toinen laukaus.
Paikalla partioille selvisi, että asunnossa ollut henkilö oli vahingoittanut itseään.
Asunnossa ollut toinen henkilö oli loukkaantunut lievästi ensimmäisen laukauksen yhteydessä.
Itseään vahingoittanut henkilö kuoli, ja poliisi selvittää asiaa kuolemansyyn tutkintana.
Poliisi ei aloita rikostutkintaa asunnon tapahtumista.
Tarvitsetko keskustelutukea?
MIELI ry tarjoaa apua:
Mieli ry:n Kriisipuhelin päivystää 24 tuntia vuorokaudessa joka päivä numerossa 09 2525 0111.
Sekasin-chat on suunnattu 12–29-vuotiaille nuorille
Voit varata keskusteluajan kriisityöntekijälle oman alueesi kriisikeskukselle tai etävastaanotolle, jos tarvitset keskusteluapua vaikeassa elämäntilanteessa.
Tukinetissä voit osallistua ryhmächatteihin tai kahdenkeskisiin chatteihin, ottaa osaa ryhmäkeskusteluihin tai saada henkilökohtaisen tukihenkilön. Sekasin-chat on suunnattu 12–29-vuotiaille nuorille.