Poliisi etsii edelleen kiivaasti Helsingin Töölön ampujaa.

Töölön ampumatapauksesta epäilty ampui useita laukauksia kerrostalon rappukäytävässä maanantaina alkuillasta. Talo sijaitsee Mechelininkadun alkupäässä.

– Tutkinta käy erittäin kiivaana. Epäiltyä etsitään yhä, jutun tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Tuomas Lindholm Helsingin poliisilaitokselta kertoo.

Ampumisen uhri on vasta 16-vuotias poika, johon osui useita laukauksia. Poika ei kuitenkaan saanut hengenvaarallisia vammoja ja hän pääsi jo alkuviikosta pois sairaalasta.

Poikaa on puhutettu jo kerran ja tänään häntä on kuullaan uudestaan.

Poliisi ei kommentoi vielä mitenkään sitä, mikä uhrin ja epäillyn yhteys toisiinsa oli.

– Tässä vaiheessa kun epäiltyä ei ole vielä tavoitettu, en pysty sanomaan mitään siitä: Minkä ikäistä ihmistä etsitään, miten hän liittyy uhriin tai mikä teon mahdollinen motiivi on ollut.

Lindholm ei kerro edes sitä, tietääkö poliisi epäillyn henkilöllisyyden. Sitäkään ei toistaiseksi kommentoida, liittyykö ampuminen esimerkiksi huumeisiin tai jonkinlaisiin jengiyhteyksiin.

Väijytys rappukäytävässä

16-vuotias uhri oli viettänyt maanantai-iltaa tuttavansa asunnossa Töölössä. Kun seurue tuli asunnosta ulos rappukäytävään, he tulivat yllätetyiksi rappukäytävässä, missä epäilty ampui uhria kohti useamman laukauksen. Tämän jälkeen epäilty pakeni paikalta juosten.

Epäilty oli pukeutunut tekohetkellä tummiin vaatteisiin ja ilmeisesti myös kasvomaskiin. Hän poistui tapahtumapaikalta Mechelininkatua pohjoiseen.

Lindholmin mukaan ampuminen ei ollut sattumanvaraista, vaan poliisin tämän hetkisen käsityksen mukaan kohteena oli nimenomaisesti kyseinen poika.

– Ampuminen alkoi rapussa ja jatkui oven läpi, kun uhri siirtyi asuntoon suojaan, Lindholm kertoi aiemmin MTV Uutisille.

Tapausta tutkitaan nimikkeellä tapon yritys. Rikosnimike voi kuitenkin vielä muuttua.

– Tekoon liittyy suunnitelmallisuutta, joten siinä rajoilla pyöritään, onko kyse tapon vai murhan yrityksestä, Lindholm sanoo nyt.

Epäillyn käyttämä ampuma-ase on myös kateissa. Poliisi ei osaa ottaa kantaa siihen, onko epäillystä vaaraa muille.