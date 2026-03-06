



On kuitenkin mahdollista, etteivät Alonson ja Strollin autot pysy kasassa sunnuntaihin asti.

Newey nimittäin kertoi tallipäälliköiden perjantaisessa lehdistötilaisuudessa, että Hondan voimanlähteen aiheuttama tärinä on aiheuttanut akkuvikoja eikä Aston Martinilla ole enää jäljellä vara-akkuja, joita oli Australiaan tultaessakin vain kaksi.

Tärinän lisäksi eteen on tullut kokonaan uusi ongelma siinä, miten akut ja niiden hallintajärjestelmä toimivat keskenään.

– Meillä on vain kaksi akkua, ja ne ovat ne, jotka ovat kiinni autoissa. Jos siis menetämme yhdenkin, se on tietenkin iso ongelma. Meidän täytyy olla hyvin varovaisia siinä miten käytämme akkuja, Newey sanoi Motorsportin mukaan.

Käytännössä tilanne on siis se, että jos yksikin akku hajoaa ennen sunnuntaita, Alonso tai Stroll ei ole mukana lähtöruudukossa. Racefansin mukaan Newey sanoi, että "kun ottaa huomioon, millä tahdilla akkuja on hajonnut, kyseessä on pelottava tilanne".

Newey ei omien sanojensa mukaan pystynytkään vakuuttamaan, että niin Alonso kuin Stroll pääsisivät viemään viikonlopun kokonaan läpi.

Perjantain ensimmäisissä vapaissa harjoituksissa Stroll sai ajettua kolme kierrosta ja jäi Charles Leclercin kellottamasta pohja-ajasta yli 30 sekuntia. Alonso ei ajanut ensimmäisissä harjoituksissa metriäkään.

Newey kertoi Hondan rajoittaneen sitä, miten paljon autolla voi ajaa nopeita kierroksia kevyellä bensakuormalla.

– Testasimme Lancen autossa erilaista ratkaisua. Työntekijämme analysoivat parhaillaan sitä, auttoiko se mihinkään, ja päätämme tämän analyysin perusteella, mitä teemme toisissa harjoituksissa.

Toisissa harjoituksissa tilanne oli huomattavasti parempi. Alonso jäi Oscar Piastrin pohja-ajasta viisi sekuntia, Stroll kuusi. Heidän taakseen jäi ainoastaan Cadillacin Sergio Perez, joka ei saanut kokoon ainuttakaan kierrosta. Aston Martinille ajettuja kierroksia kertyi yhteensä 31.

Totuus iski vasten kasvoja

Samaisessa tämän päivän lehdistötilaisuudessa Newey paljasti, että Aston Martin sai vasta viime marraskuussa tietää, miten pahalta takamatkalta Honda lähti tämänvuotista voimanlähdettään kehittämään.

Honda vetäytyi moottorivalmistajana F1-sarjasta kauden 2021 jälkeen, vaikka yhtiö toki tarjosi vielä viime vuoteen asti teknistä tukea Red Bullille.

Aston Martin ja Honda julkistivat yhteistyönsä kaudelle 2026 toukokuussa 2023. Neweyn mukaan suuri osa vuonna 2021 Hondan F1-projektissa mukana olleista työntekijöistä ehti ennen tätä siirtyä muihin tehtäviin.

– Alkuperäinen ryhmä hajosi. Osa meni työskentelemään aurinkopaneelien tai muiden asioiden parissa, ja monet uudistuneesta ryhmästä ovat itse asiassa uusia F1:ssä. He eivät tuoneet mukanaan aiempaa kokemustaan, Newey sanoi Sky Sportsin mukaan.

– Kun he (Honda) palasivat takaisin, arvioisin, että heillä oli vain 30 prosenttia aiemmista työntekijöistään.

Neweyn mukaan Aston Martinilla ei tiedetty asiasta, kun yhteistyösopimus aikanaan allekirjoitettiin. Hän itse aloitti työnsä tiimissä virallisesti vasta toukokuussa 2025.

– Saimme tietää asiasta oikeastaan vasta viime marraskuussa. Menimme silloin Tokioon keskustelemaan kuultuamme huhuja, joiden mukaan he eivät saavuttaisi tavoittelemiaan teholukemia tämän kauden ensimmäiseen osakilpailuun mennessä.

– Silloin paljastui, että monet alkuperäisestä työvoimasta eivät olleet palanneet, kun he aloittivat F1-projektinsa uudelleen.

Newey nosti esiin myös sen, että Hondan poissaolon aikana F1:ssä tapahtui merkittävä voimayksiköiden kehitystyötä rajoittava muutos.

– Kun he (Honda) palasivat vuonna 2023, se oli ensimmäinen vuosi, kun moottoreille oli asetettu kulukatto, joten kaikki kilpailijat olivat tehneet kehitystyötä ilman budjettirajoitusta ja karanneet Hondalta vuosina 2021–2022 olemassa olevan tiiminsä kanssa.

Ongelmista huolimatta Newey uskoo vaaasti omiensa löytävän ongelmaan ratkaisun. Hän on arvioinut, että pelkästään korin puoesta uusi AMR26-auto voisi olla lähtöruudukon viidenneksi nopein.

– Tunnen tässä tilanteessa itseni hieman voimattomaksi. Se, ettemme ole voineet ajaa, on tarkoittanut sitä, että emme ole saaneet tietoa autostamme. Tiedämme autosta hyvin vähän, varsinkin kevyellä bensakuormalla ajettaessa.

– Tämä tilanne vie meiltä ihmisiltä paljon energiaa, kun yritämme työskennellä yhdessä Hondan kanssa ja löytää parhaan mahdollisen ratkaisun. Ongelma ei varsinaisesti ole meidän (Aston Martin) ongelmamme, mutta silti se on sitä, sillä loppujen lopuksi auto koostuu korista ja voimayksiköstä.

