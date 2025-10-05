Helsingin poliisi on ottanut kiinni 20-vuotiaan miehen, jota epäillään 16-vuotiaan ampumisesta Töölössä.
Epäilty oli poistunut tapahtumapaikalta ampumisen jälkeen 29.9. Poliisi on selvittänyt esitutkinnassa hänen henkilöllisyyttään ja olinpaikkaansa.
Poliisi kertoo, että kiinniotto tapahtui Espoon Suomenojalla perjantaina alkuillasta.
Poliisi jatkaa edelleen ampumistapauksen taustojen sekä teon motiivin selvitystä.
Tapauksen rikosnimike on muuttunut tapon yrityksestä murhan yritykseksi.
– Asiassa on tehty laajasti tutkintatoimenpiteitä, joiden perusteella olemme saaneet tilanteen kulusta lisää yksityiskohtia selville. Näiden tietojen perusteella katson epäillyn teon täyttävän murhan yrityksen tunnusmerkistön, kertoo tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Tuomas Lindholm.
Poliisi jatkaa tapauksen esitutkintaa.