Poptähti Britney Spears kärysi ratista. Hätäpuhelusta käy ilmi, että entistä poptähteä ajettiin takaa jopa tunnin ajan.
Poptähti Britney Spears pidätettiin Venturan piirikunnassa Kalifornian osavaltiossa keskiviikkona.
Daily Mailin hankkimasta hätäpuhelusta käy ilmi, että Spearsia yritettiin saada pysähtymään jopa tunnin kestäneen takaa-ajon verran ennen kuin hänet saatiin lopulta kiinni ja pidätettiin rattijuopumuksesta.
Spearsin auto oli heittelehtinyt tiellä eikä pysynyt omalla kaistallaan.
Viranomaislähteiden mukaan supertähti pysäytettiin ja laitettiin käsirautoihin puoli kymmenen aikaan illalla.
Poptähden takaa-ajo kesti jopa tunnin ajan.
Spears oli pidätettynä aamukolmesta aina aamukuuteen saakka.
Kalifornian lain mukaan yli 21-vuotiaan rattijuopumusraja on 0.8 promillea ja alle 21-vuotialle 0.1.
Pidätyksestä kertoivat TMZ ja Variety.
Spears vapautettiin kello kuuden aikaan aamulla. Varietyn mukaan asiaa käsitellään oikeudessa toukokuun 4. päivä.