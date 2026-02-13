Syyttäjän mukaan Marin valikoitui miehen kohteeksi jokseenkin sattumalta.

Entisen pääministerin Sanna Marinin vainoamisesta syytetty mies ei saapunut oikeuden istuntoon. Helsingin käräjäoikeus käsitteli hänen syytteitään perjantaina. Syyttäjä vaatii miehelle ehdollista vankeutta vainoamisesta ja kotirauhan rikkomisesta.

Rikokset tapahtuivat marras–joulukuussa 2024. Marinin mukaan hän kohtasi syytetyn ensimmäistä kertaa liikennevaloissa kotinsa lähellä.

– Olen lähtenyt kävelemään eteenpäin ja hän on juossut perääni ja yrittänyt saada jotain suullista kontaktia. Olen sanonut englanniksi, että minulla on kiire. Olen mennyt kotiin ja hän on jäänyt kadunkulmaan ja nähnyt, mistä ovesta olen mennyt sisään, Marin kertoi oikeudessa.

Marin ei alkuun ajatellut tapahtunutta sen enempää, koska hänen mukaansa on tavallista, että ihmiset pysäyttelevät häntä kadulla ja haluavat jutella tai esimerkiksi ottaa kuvia hänen kanssaan.

Marinin ollessa työmatkalla poliisi otti häneen yhteyttä ja kertoi Marinin naapureiden ilmoittaneen omituisesti käyttäytyvästä henkilöstä. Joulukuussa Marin oli kotona, kun hän näki miehen jälleen.

– Henkilö on ikkunani ulkopuolella, käyttäytyy kummallisesti ja tarkkailee asuntoani. Ajattelin, että on parempi kuvata häntä todistusaineistoksi ja kun hän huomasi tämän, hän lähti heti pois.

Tilanne kärjistyi joulun aikoihin. Ensin 22. joulukuuta mies soitti Marinin asunnon ovikelloa ja Marinin silloinen miesystävä avasi oven. Mies kysyi, asuuko Marin asunnossa, minkä miesystävä kielsi.

Jouluaattona mies ilmestyi uudelleen Marinin oven taakse. Hän koputteli ovella, soitti ovikelloa ja puhui oven läpi kymmenen minuutin ajan.

– Siinä vaiheessa olimme asentaneet videokäyttöisen ovisilmän. Hän pussailee ovisilmää, selvästi pyrkii sisälle, ei voimalla, mutta soittamalla ovikelloa ja availemalla postiluukkua ja puhumalla oven läpi. Soitamme poliisille ja he ottavat hänet kiinni rapusta. Sen jälkeen hain lähestymiskiellon, Marin kertoi.

Myönsi teot

Mies ei ollut oikeuden istunnossa paikalla perjantaina, mutta myönsi syytteet asianajajansa Petri Holopaisen välityksellä. Holopaisen mukaan mies kärsi tapahtuma-aikaan pahoista mielenterveysongelmista ja pyytää nyt tekojaan anteeksi.

Myös aluesyyttäjä Taneli Laukkanen arvioi, että miehen terveysongelmat ovat olleet tekojen taustalla.

– Nähdäkseni Marin on valikoitunut teon kohteeksi jokseenkin sattumalta. Vaikkakin kyseessä on julkisuuden henkilö, menettely ei varsinaisesti ole liittynyt hänen aiemmin hoitamiinsa tehtäviin. Ehkä tuosta sairaudesta johtunut jonkinlainen pakkomielle on vastaajalle tähän menettelyyn ja Mariniin yhteydenottamiseen aiheutunut, Laukkanen sanoi.

Miestä vastaan on vireillä myös toinen vainoamisjuttu Helsingin käräjäoikeudessa. Syyttäjä vaatii miehelle yhteisenä rangaistuksena yhdeksän kuukauden ehdollista vankeutta. Oikeus antaa ratkaisunsa kahden viikon päästä.