Tutkinnassa ei ole selvinnyt, mistä mahdollinen velka on ollut peräisin ja liittyykö se esimerkiksi huumeisiin.

Teon taustalla ja mahdollisena motiivina on uhrin poliisille kertoman mukaan ollut 300 euron velka ja heidän keskinäinen kaunansa, joka olisi johtunut väärinkäsityksistä ja juoruilusta.

Aiempaa rikostaustaa

Poliisitutkinnassa ei toistaiseksi ole selvinnyt, miten ampuja pääsi 29. syyskuuta kerrostalon rappukäytävään, jossa hän väijyi uhria ennen ampumista.