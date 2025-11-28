Helsingin Töölön syksyisestä ampumistapauksesta on uutta tietoa.
16-vuotiasta poikaa ammuttiin kerrostalon rappukäytävässä Helsingin Töölössä Mechelininkadulla syyskuun lopussa.
Tekijä ampui kaikkiaan kolme laukausta. Niistä kaksi osui uhriin, mutta hän selvisi hengissä.
Murhan yrityksestä epäilty ja vangittuna oleva 20-vuotias mies on poliisikuulusteluissa kiistänyt kaiken.
Poliisin mukaan ampujalla oli myös rikoskumppani, joka toi 20-vuotiaan autolla tekopaikan lähistölle.
Poliisi epäilee kuskina toiminutta vuonna 2003 syntynyttä miestä avunannosta murhan yritykseen. Häntä ei ole vangittu.
Epäilty ampuja ja uhri ovat tunteneet toisensa, mutta heidän välinsä olivat menneet jo aiemmin tänä vuonna.
Motiivina kauna
Teon taustalla ja mahdollisena motiivina on uhrin poliisille kertoman mukaan ollut 300 euron velka ja heidän keskinäinen kaunansa, joka olisi johtunut väärinkäsityksistä ja juoruilusta.
– Tällainen selitys meille on annettu. Onko tämä sitten koko totuus, sitä ei tiedä, tutkinnanjohtaja Tuomas Lindholm sanoo MTV Uutisille.
Tutkinnassa ei ole selvinnyt, mistä mahdollinen velka on ollut peräisin ja liittyykö se esimerkiksi huumeisiin.
Uhri on sanonut kuulusteluissa, että ampujalla oli hänen vaatteitaan kyseisen 300 euron velan panttina. Uhrin edelleen kertoman mukaan hänen oli aikomus maksaa velka ja saada vaatteensa takaisin.
Teossa käytetty ampuma-ase on kateissa.