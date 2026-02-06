Tapauksen esitutkintamateriaali paljastaa, miten mies osti itselleen teräaseen vain hetkeä ennen henkirikosta.
Espoon miljonäärimurhasta syytetty kävi hakemassa tekovälineen vain hetkeä ennen henkirikosta.
Henkirikos tapahtui 56-vuotiaan uhrin kotona Soukanniemessä Espoossa 7. toukokuuta viime vuonna. Syyttäjän mukaan kuusikymppinen tekijä saapui samana päivänä työmatkalta Ruotsista Suomeen, kävi viemässä matkatavaransa kotiinsa Helsinkiin, ajoi Biltemaan ostamaan teräaseen ja ajoi liikekumppaninsa talolle.
Mies oli ostanut Biltemasta rikoksessa käytetyn puukon ja ruuvimeisseleitä. Miehen kertoman mukaan ostokset oli hankittu työkaluiksi mökkiä varten.
Ruuvimeisselit löytyivät tutkinnassa auton jalkatilasta. Puukon mies oli ottanut mukaansa ystävänsä luo ja puukottanut sillä tämän kuoliaaksi.
Miehen kertoman mukaan hän otti puukon mukaansa autosta "hetken mielijohteesta", jos uhri ei suostuisikaan puhumaan yhtiön asioista.
Katso jutun alussa olevalta videolta teräaseen hankinta ja sen käytön jälkeensä jättämät jäljet.