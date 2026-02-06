Miehen kertoman mukaan hän otti puukon mukaansa autosta "hetken mielijohteesta", jos uhri ei suostuisikaan puhumaan yhtiön asioista.

Tapauksen esitutkintamateriaali paljastaa, miten mies osti itselleen teräaseen vain hetkeä ennen henkirikosta.

Katso videolta miten mies osti henkirikoksen tekovälineen – ja mitkä jäljet teko jätti.

Katso videolta miten mies osti henkirikoksen tekovälineen – ja mitkä jäljet teko jätti.

Vastaostetulla puukolla tapettiin mies.

Surmasi ystävänsä ja viilsi itseään

Syyttäjän mukaan syytetty löi ja viilsi uhria teräaseella yhteensä yli kymmenen kertaa. Väkivaltaa tapahtui kolmessa eri kohdassa asunnon eteisessä, mikä syyttäjän mukaan osoittaa päättäväisyyttä ja sitkeää surmaamispyrkimystä.

Väkivallanteon jälkeen syytetty meni syyttäjän mukaan talon terassille ja viilsi itseään. Mies kertoi itse oikeudessa, että teon jälkeen hän meni ulos polttamaan tupakkaa ja miettimään tekemisiään.