– Tuossa tilanteessa emme oikein vielä ymmärtäneet tautia ja sen vakavuutta ja sitä kuinka nopeasti se leviää. Silloin koronasulku ehkä oli järkevä päätös, Nohynek kommentoi Viiden jälkeen -ohjelmassa.
– Varsinkin kun tiedetään, ettei ollut riittävästi hoitopaikkoja, jos kaikki olisivat sairastuneet samalla kertaa. Ei kerta kaikkiaan oltaisi voitu hoitaa kaikkia.
Hanna Nohynek oli ensimmäisiä suomalaisia, jotka sairastuivat koronaan. Tauti oli raju, ja sen jäljet tuntuvat Nohykekin elämässä edelleen.
– Hajuaisti on tullut takaisin, mutta makuaistista täytyy sanoa, että vieläkään en pysty kahvia juomaan.
– Mietin, onko se vain minun pääni sisässä, että vain kuvittelen niin, vai onko se todella niin, mutta ei minusta ole enää kahvin juojaksi.
Sairastamisesta oli Nohynekille hyötyä ammatillisesti.
– Onhan se aina hyvä tietää, miltä tauti tuntuu. Ehkä tärkein hyöty oli kuitenkin se, että minun veressäni olleita vasta‑aineita ja vasta‑ainetasoja voitiin käyttää, kun Suomen labrat kalibroivat omia menetelmiään.
– Että ihan tieteellistäkin hyötyä siitä oli kokemusasiantuntijuuden lisäksi.
Entä onko korona Nohyhekin mielestä korona nyt vain tauti muiden joukossa vai onko siinä jotain erilaista?
– Kyllähän se on vaarallinen tauti ihmisille, joilla ei ole immuniteettia, ja ihmisille, jotka ovat hyvin vanhoja. Tiedämme, että 80 vuodesta ylöspäin se voi olla jopa kuolemaa aiheuttava , vaikka olisi saanut rokotteet aikaisemmin ja vaikka olisi immuniteettia.
– Jos taas katsotaan väestöä kokonaisuutena, se on ihan toisenlainen virus ja tauti tällä hetkellä kuin silloin, kun se meille tuli ensimmäistä kertaa.
Mutta kumpi lopulta hoiti koronan paremmin, Suomi vai Ruotsi?
Nohynekin mukaan molemmat pärjäsivät pitkällä aikavälillä aika hyvin.
– Ruotsissa vanhojen ihmisten kuolleisuus esimerkiksi hoitokodeissa oli paljon suurempi kuin meillä. Pitkässä juoksussa meillä oli kuitenkin hyvin samanlainen ylikuolleisuus kaiken kaikkiaan.
– Ruotsalaiset taas eivät laittaneet kouluja kiinni eli lapset saivat käydä kouluja, ja järjestettiin kulttuuritapahtumia. Meillä lapsia pidettiin pitkään etäopetuksessa. Ehkä me olimme liian jyrkkiä siinä, ja nyt me maksamme niistä vuosista. Lasten olisi pitänyt saada ryhmäytyä paremmin.
Nohynekin mukaan koronarokotteet olivat vallankumouksellisia.
– Ei ole ikinä näin nopeasti alle vuodessa saatu uutta rokotetta laajaan käyttöön.
– Se että oli rokote, joka esti vakavaa tautia, oli äärimmäisen tärkeä asia. Olisi toivonut, että se olisi pystynyt estämään myös viruksen leviämistä ihmisestä toiseen, mutta vakavan taudin ehkäisyssä se oli todella tärkeä.
Koronarokotteiden ansiosta opittiin Nohynekin mukaan kaiken kaikkiaan paljon rokotteen toiminnasta ja sen ja viruksen välisestä suhteesta.
– Kyllä me on paljon siltä saatu. Ja tällä hetkellä lupaukset RNA‑rokotteesta myös muiden virusten osalta ovat suuria.
