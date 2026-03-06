Koronavirus iski Suomeen voimalla noin kuusi vuotta sitten. THL:n Mika Salminen arvioi, että poliitikkojen saattoi olla vaikea luopua koronarajoituksiin liittyneestä vallasta.
THL:n pääjohtaja Mika Salminen arvioi MTV:n Uutisextrassa, että nykyisillä tiedoilla erilaisia rajoituksia olisi pitänyt purkaa aiemmin.
– Nythän me tiedämme, että rokotetta saatiin nopeasti, jolloin olisi ollut helpompaa tavallaan suunnitella se koko prosessi, että missä vaiheessa pitää olla vähän tiukempia rajoituksia ja koska niistä voidaan sitten oikeasti luopua, sanoo Salminen.
Hän sanoo, että ennakkoon ajateltiin, että rajoitusten käynnistäminen on kovin vaikeata eikä sitä pidetty itse asiassa edes mahdollisena.
Salmisen mukaan osoittautui kuitenkin paljon helpommaksi ottaa rajoituksia käyttöön kuin purkaa niitä. Hän sanoo, että rajoitusten purkamiseen liittyi pelko siitä, että kävisikin huonosti.