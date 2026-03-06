



Etusivu Videot Tuoreimmat Luetuimmat Odota





Mika Salminen: Koronarajoitusten purun vaikeus yllätti | MTV Uutiset





THL:n Mika Salminen: Koronarajoitusten purkamisen vaikeus yllätti – "Vallasta voi olla vaikea luopua" 9:38 MTV:n Uutisextrassa THL:n pääjohtaja Mika Salminen – koronasta 6 vuotta, mitä olisi voitu tehdä toisin? Julkaistu 50 minuuttia sitten

Juha Kaija juha.kaija@mtv.fi

Koronavirus iski Suomeen voimalla noin kuusi vuotta sitten. THL:n Mika Salminen arvioi, että poliitikkojen saattoi olla vaikea luopua koronarajoituksiin liittyneestä vallasta. THL:n pääjohtaja Mika Salminen arvioi MTV:n Uutisextrassa, että nykyisillä tiedoilla erilaisia rajoituksia olisi pitänyt purkaa aiemmin. – Nythän me tiedämme, että rokotetta saatiin nopeasti, jolloin olisi ollut helpompaa tavallaan suunnitella se koko prosessi, että missä vaiheessa pitää olla vähän tiukempia rajoituksia ja koska niistä voidaan sitten oikeasti luopua, sanoo Salminen. Hän sanoo, että ennakkoon ajateltiin, että rajoitusten käynnistäminen on kovin vaikeata eikä sitä pidetty itse asiassa edes mahdollisena. Raportti: Suomi selvisi koronakriisin alkuvaiheesta hyvin – sitten alkoivat ongelmat Salmisen mukaan osoittautui kuitenkin paljon helpommaksi ottaa rajoituksia käyttöön kuin purkaa niitä. Hän sanoo, että rajoitusten purkamiseen liittyi pelko siitä, että kävisikin huonosti.

Salminen arvioi, että toinen syy liittyy valtaan.

– Mielenkiintoista oli katsoa sivusta ja vähän kun on lukenutkin historiaa, niin vallassa oleville tulee ehkä semmoinen pieni ajatus, että tässähän on itse asiassa aika mukavasti valtaa. Ja siksi ehkä siitäkin on vähän vaikea sitten tavallaan luopua, pohtii Salminen.

Varautumisessa moni asia paremmin

Korona-ajan keskeinen ministeri Krista Kiuru (sd.) sanoi torstaina MTV Katsomon Asian ytimessä -ohjelmassa, että pandemian alkuvaiheessa selvisi, miten huonosti Suomi oli varautunut.

THL:n Salminen arvioi, että varautumisessa moni asia on nyt paremmin.

– Pelkästään se, että meillä on nyt 21 hyvinvointialuetta eikä kuntapohjainen järjestelmä, jossa kuitenkin oli satoja kuntia, joiden kanssa piti tavallaan koordinoida toimia, niin auttaa paljon. Ja sitten meillä on viisi yhteistoiminta alueita, jotka nyt sitten ovat vastuussa varautumisesta.

Salminen arvioi, että vasta seuraava kerta näyttää henkisen varautumisen.

– Ehkä jotain opittiin. Ehkä ei tarvitse olla niin peloissaan kuin ehkä oltiin. Edellisestä pandemiasta, vakavasta pandemiasta kuitenkin oli niin paljon aikaa, että ihmiset oikeastaan olivat unohtaneet sen, että tämmöisiä voi tulla, sanoo Salminen.

THL:n pääjohtaja Mika Salminen arvioi, että koronatoimien vaikutusten arviointi eri toimijoiden kannalta saattoi jäädä liialliseksi viranomaistoiminnaksi.

– Olisi ollut hyödyllistä ehkä ottaa mukaan neuvoa-antavaan asemaan laajemmin eri yhteiskunnan toimijoita yksityiseltä sektorilta, kulttuurimaailmasta ja vaikkapa ravintolapuolelta. Se on ehkä sellainen asia, joka kannattaisi miettiä uudestaan, sanoo Salminen.

MTV:n Uutisextra MTV Katsomossa ja MTV3-kanavalla perjantaisin kello 22.35 ja lyhyempi versio lauantaisin kello 19.10.

Juha Kaija MTV Uutiset