Suomen droonitorjuntaa kehitetään kiireellä, mutta mitä on tarjolla?
Suomen olosuhteisiin sopiva ja toimiva järjestelmä droonien torjuntaan maksaisi noin 200 miljoonaa euroa. Näin sanoo Sensofusionin tutkimusjohtaja Mikko Hyppönen.
Rajavartiolaitos on toistaiseksi kertonut tilanneensa Sensofusion-puolustusteknologiayhtiöltä noin viiden miljoonan euron vastadroonijärjestelmän.
Pääministeri Petteri Orpo (kok.) totesi MTV Uutisille sunnuntaina, että hallitus pohtii kehysriihessä lisärahoitusta droonien torjuntaan.
Hyppönen sanoo MTV:n Asian ytimessä -ohjelmassa, että 200 miljoonalla eurolla saisi sellaisen tunnistuskyvyn, josta on enää vaikea mennä läpi.
– Mutta tämä tietysti riippuu siitä, että kuinka kykenemme oikeasti suhteuttamaan sen investoinnin ja sen uhkan määrää. Kuinka huolissaan me oikeasti olemme Venäjästä. Tämä ongelma, mikä viime viikkoina meidät herätti tähän, se, että tänne tulee harhautuneita drooneja, se on ihan eri ongelma, Hyppönen sanoo.
– Siihen tepsivät samat lääkkeet, mutta siihen ei kannata panna satoja miljoonia. Uskon, että Euroopan maat noin yleensä tulevat panostamaan paljon droonitorjuntaan, se on ihan selvä ongelma. Emme ole nähneet tällaista mullistusta puolustuksen suhteen pitkään aikaan.