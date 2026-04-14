– Siihen tepsivät samat lääkkeet, mutta siihen ei kannata panna satoja miljoonia. Uskon, että Euroopan maat noin yleensä tulevat panostamaan paljon droonitorjuntaan, se on ihan selvä ongelma. Emme ole nähneet tällaista mullistusta puolustuksen suhteen pitkään aikaan.

– Mutta tämä tietysti riippuu siitä, että kuinka kykenemme oikeasti suhteuttamaan sen investoinnin ja sen uhkan määrää. Kuinka huolissaan me oikeasti olemme Venäjästä. Tämä ongelma, mikä viime viikkoina meidät herätti tähän, se, että tänne tulee harhautuneita drooneja, se on ihan eri ongelma, Hyppönen sanoo.

Suomeen pudonneiden droonien alkuperä ja malli ovat yhä epäselviä, ja viranomaiset ovat olleet vaitonaisia.

Asian ytimessä -lähetykseen oli tarkoitus tulla myös Rajavartiolaitoksen edustaja, mutta osallistuminen peruttiin vain muutamaa tuntia ennen lähetystä sen jälkeen, kun laitoksen johto oli kieltänyt edustajiaan kommentoimasta asiaa.

– Toki olisi kiva tietää ihan kaikki; mitä siellä tapahtuu, minkälaisia drooneja ja mitä nyt tehdään. Kaikkia näitä asioita vaan ei voi kertoa julkisuuteen varsinkaan ihan heti.