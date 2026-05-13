Tampereen Tappara vei jääkiekon SM-liigan mestaruuden, kun se kukisti seitsemännessä finaalissa KooKoon maalein 2-1. Ottelun loppuhetkillä nähtiin erikoinen tilanne, jossa KooKoolla oli jäällä peräti seitsemän kenttäpelaajaa.
Lue myös: KooKoo hölmöili karusti – Tappara on Suomen mestari! MTV seurasi
Lue myös: Tappara-tähdeltä sydäntäsärkevä paljastus kesken finaalisarjan: "Hänen muistolleen"
KooKoo onnistui nousemaan toisen erän loppupuolella maalin päähän joukkueen pelatessa kahden miehen ylivoimaa. Lopullinen kiri tyssäsi kuitenkin kolmannessa erässä. KooKoolle tuomittiin toinen jäähy siitä, että heillä oli liikaa pelaajia jäällä.
Maalivahti Eetu Randelin oli juuri poistunut vaihtoaition puolelle ja KooKoo sai paineen tamperelaisten päähän. TV-kuvissa näkyi, että kouvolalaisilla oli peräti seitsemän pelaajaa Tapparan päädyssä.
KooKoo ei tästä enää pystynyt nousemaan, joten Tappara vei neljännen mestaruutensa viiteen vuoteen.
Katso erikoinen tilanne pääkuvan videolta.