Lääketieteen Nobel yhdysvaltalaistutkijoille mikro-rna:n tutkimisesta

He saavat palkinnon työstään mikro-rna:n tutkimisessa ja löydöksistään sen toiminnasta ihmisen geenitoiminnan säätelyssä.



Nobel-säätiön tiedotteen mukaan palkittu tutkimus keskittyy solujen käyttämän elintärkeän, geenitoimintaa säätelevän mekanismin löytämiseen. Geenitoiminnan säätely mahdollistaa esimerkiksi lihas- ja suolistosolujen sekä erityyppisten hermosolujen toiminnan.



Mikäli ihmisen geenisäätely menee pieleen, voi se johtaa vakaviin sairauksiin, esimerkiksi syöpään ja diabetekseen.



– Siksi geenitoiminnan säätelyn ymmärtäminen on ollut tärkeä tavoite vuosikymmeniä, perustelee säätiö palkitsemista tiedotteessa.



Vuonna 1953 syntynyt Victor Ambros on professori Massachusettsin yliopiston lääketieteellisessä tiedekunnassa ja vuonna 1952 syntynyt Gary Ruvkun on Harvardin yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan professori ja johtava tutkija Massachusettsin opetussairaalassa.



Viime vuonna lääketieteen Nobelin saivat unkarilainen Katalin Kariko ja yhdysvaltalainen Drew Weissman työstä, joka mahdollisti koronarokotteen nopean kehittämisen.



Nobel-viikko jatkuu huomenna tiistaina fysiikan ja keskiviikkona kemian palkinnoilla. Kirjallisuuspalkinto on vuorossa torstaina. Viikko huipentuu Nobelin rauhanpalkinnon saajan julkistamiseen Oslossa perjantaina.